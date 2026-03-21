Así quedó la Difunta Correa tras la renovación más importante de su historia

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Se sumaron además tótems de ingreso que identifican visualmente el acceso al santuario, un parador para camioneros y viajeros de la Ruta Nacional 141, y un nuevo escenario destinado a actividades culturales y encuentros comunitarios.

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La transformación también impactó en los comerciantes que llevan generaciones trabajando en el lugar, quienes hoy cuentan con espacios más seguros y adecuados.

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Un lugar que no pierde su esencia

Más allá de la infraestructura, lo que define a la Difunta Correa sigue intacto: la fe popular que mueve a miles de promesantes a recorrer kilómetros para cumplir una promesa o simplemente visitar el oratorio. La transformación no buscó cambiar esa esencia, sino crear mejores condiciones para que esa experiencia sea más digna, segura y cómoda para todos.

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El resultado es un paraje que hoy puede recibir a sus visitantes a la altura de su importancia cultural y turística, con una infraestructura que acompaña el crecimiento sostenido de uno de los destinos más visitados de toda la región.