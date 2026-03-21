El paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, Caucete, tiene nueva cara. Las obras más integrales de su historia reciente cambiaron la fisonomía del santuario más visitado de San Juan, sumando infraestructura, servicios y espacios pensados para los miles de promesantes y turistas que llegan cada día desde todo el país.
Así quedó la Difunta Correa tras la renovación más importante de su historia
El paraje de Vallecito completó la transformación más importante de su historia. Nuevas veredas, espacios gastronómicos, iluminación, accesibilidad y un escenario cultural. Así luce hoy la Difunta Correa.