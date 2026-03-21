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Así quedó la Difunta Correa tras la renovación más importante de su historia

El paraje de Vallecito completó la transformación más importante de su historia. Nuevas veredas, espacios gastronómicos, iluminación, accesibilidad y un escenario cultural. Así luce hoy la Difunta Correa.

El paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, Caucete, tiene nueva cara. Las obras más integrales de su historia reciente cambiaron la fisonomía del santuario más visitado de San Juan, sumando infraestructura, servicios y espacios pensados para los miles de promesantes y turistas que llegan cada día desde todo el país.

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Las intervenciones abarcaron prácticamente todo el predio: veredas y accesos renovados, áreas comerciales y gastronómicas reorganizadas, nueva iluminación, cartelería orientativa y equipamiento urbano como bancos, parrilleros y zonas de descanso.

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La accesibilidad fue uno de los ejes centrales, con rampas y soluciones para personas mayores, niños y personas con discapacidad.

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Se sumaron además tótems de ingreso que identifican visualmente el acceso al santuario, un parador para camioneros y viajeros de la Ruta Nacional 141, y un nuevo escenario destinado a actividades culturales y encuentros comunitarios.

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La transformación también impactó en los comerciantes que llevan generaciones trabajando en el lugar, quienes hoy cuentan con espacios más seguros y adecuados.

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Un lugar que no pierde su esencia

Más allá de la infraestructura, lo que define a la Difunta Correa sigue intacto: la fe popular que mueve a miles de promesantes a recorrer kilómetros para cumplir una promesa o simplemente visitar el oratorio. La transformación no buscó cambiar esa esencia, sino crear mejores condiciones para que esa experiencia sea más digna, segura y cómoda para todos.

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El resultado es un paraje que hoy puede recibir a sus visitantes a la altura de su importancia cultural y turística, con una infraestructura que acompaña el crecimiento sostenido de uno de los destinos más visitados de toda la región.

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