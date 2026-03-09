"
Avanza la repavimentación de avenida España y piden circular con precaución

Avanzan las obras de repavimentación en avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador. Debido a los trabajos, se implementaron cortes parciales y desvíos de tránsito en la zona.

En el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1.ª Etapa Capital, continúan los trabajos de repavimentación sobre avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, que será intervenido en su totalidad.

Debido al avance de las tareas, actualmente se implementó un corte de media calzada en la intersección de avenida Libertador General San Martín y avenida España, donde se trabaja con equipos y maquinaria vial.

En el sector se dispuso señalización preventiva y un esquema de ordenamiento del tránsito para permitir la circulación, aunque las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones viales.

Además, continúa vigente un desvío de tránsito en avenida España entre calle San Luis y avenida Libertador, debido a la presencia de maquinaria y equipos que forman parte de la obra.

Qué trabajos se están realizando

Las tareas que se ejecutan en el lugar incluyen varias etapas destinadas a renovar completamente la calzada.

Entre los trabajos se encuentran:

  • Demolición de las losas de hormigón existentes

  • Relleno con material de base

  • Imprimación de los paños intervenidos

  • Limpieza y sellado de juntas, grietas y fisuras

Una vez completadas estas etapas, se colocará un carpetín asfáltico que permitirá habilitar el tránsito de manera provisoria. Posteriormente se realizará la colocación de la carpeta asfáltica final, que completará la intervención en el sector.

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que estas obras buscan mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y el estado general de la calzada, en uno de los corredores urbanos más utilizados de la ciudad.

