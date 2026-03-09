En el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1.ª Etapa Capital, continúan los trabajos de repavimentación sobre avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, que será intervenido en su totalidad.
Avanza la repavimentación de avenida España y piden circular con precaución
Avanzan las obras de repavimentación en avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador. Debido a los trabajos, se implementaron cortes parciales y desvíos de tránsito en la zona.