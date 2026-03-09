Avanza la repavimentación de avenida España y piden circular con precaución

image

Además, continúa vigente un desvío de tránsito en avenida España entre calle San Luis y avenida Libertador, debido a la presencia de maquinaria y equipos que forman parte de la obra.

Qué trabajos se están realizando

Las tareas que se ejecutan en el lugar incluyen varias etapas destinadas a renovar completamente la calzada.

Entre los trabajos se encuentran:

Demolición de las losas de hormigón existentes

Relleno con material de base

Imprimación de los paños intervenidos

Limpieza y sellado de juntas, grietas y fisuras

Una vez completadas estas etapas, se colocará un carpetín asfáltico que permitirá habilitar el tránsito de manera provisoria. Posteriormente se realizará la colocación de la carpeta asfáltica final, que completará la intervención en el sector.

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que estas obras buscan mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y el estado general de la calzada, en uno de los corredores urbanos más utilizados de la ciudad.