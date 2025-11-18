Barreal retomó las ligaduras tubarias: seis mujeres accedieron a la cirugía

En esta oportunidad, seis mujeres de entre 28 y 35 años, decidieron voluntariamente acceder a la intervención y que fueron previamente acompañadas y asesoradas por el equipo de ginecología.

La ligadura tubaria es un método anticonceptivo definitivo que consiste en bloquear o cortar las trompas de Falopio para impedir embarazos futuros. Puede realizarse mediante técnicas como la laparoscopia, que utiliza pequeñas incisiones para visualizar los órganos y efectuar el procedimiento, y cuya efectividad es inmediata.

Las intervenciones tienen como objetivo acercar los servicios quirúrgicos a las localidades más alejadas, busca reducir la lista de espera y responder a las crecientes necesidades de las comunidades rurales, reafirmando el compromiso del sistema de salud provincial con la equidad en el acceso a la atención médica.

Las pacientes destacaron la importancia de poder realizarse la cirugía en su propia localidad, evitando traslados a otros hospitales que implican tiempo, dinero y organización familiar. En todos los casos manifestaron su satisfacción por contar con esta prestación en la zona.

Estas cirugías pueden realizarse gracias al apoyo del gobernador, Marcelo Orrego, a través del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en su plan de descentralizar las cirugías; la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe; la Dirección de Cirugías Periféricas, a cargo de José Caif, y el personal del Hospital Barreal, que coordina la directora Fabiana Gallardo y de la Zona Sanitaria IV, cuyo titular es Daniel Gualpa.

El equipo de profesionales que participó de las intervenciones estuvo integrado por:

-Ginecólogos: Ricardo Yurcic y Mirna Moyano.

-Instrumentadoras: Belén Carrozo y Silvia Doblas.

-Enfermeros: Alfredo Ramírez, Ana Araya, Alejandra Lemos, Jorge Ibazeta

-Administrativos:Cristina Ángel, Hugo Jofré y Alejandra Carbajal.

-Auxiliar: Rocío Videla.

-Hemoterapia: Ayelén Rojas.

-Esterilización: Pablo Roldán.

-Camillero: Mauro Calvo.

-Chóferes: Daniel Olivares y José Villalobos.

-Equipo de Bioingeniería: Teodoro Mosert y Mauricio Gómez.