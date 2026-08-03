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La AFA busca que Messi vuelva a jugar en Buenos Aires con la selección, antes de fin de año

La Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la organización de los amistosos que disputará la Selección en los próximos meses. El gran objetivo es que Lionel Messi vuelva a jugar en Buenos Aires tras la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina ya comenzó a planificar su agenda para los últimos meses del año y, entre los principales objetivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aparece uno que ilusiona a los hinchas: que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta albiceleste en Buenos Aires.

Según trascendió, la primera ventana FIFA se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, un período excepcionalmente más extenso que permitirá al seleccionado jugar tres partidos amistosos.

La intención de la AFA es que uno de esos encuentros se dispute en territorio argentino y, más precisamente, en Buenos Aires. La expectativa es que ese compromiso marque el reencuentro de Messi con el público nacional después de la final del Mundial 2026, ya que el capitán no regresó al país junto al plantel tras la derrota frente a España.

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Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el rival, la idea es enfrentar a un seleccionado de Sudamérica o de la CONCACAF. Los otros dos amistosos se disputarían en Asia, con China como principal destino y la posibilidad de enfrentar al combinado local, aunque las negociaciones continúan abiertas.

Un cierre de año con dos grandes incógnitas

Además del calendario, la Selección mantiene dos temas centrales de cara al futuro: la continuidad de Lionel Messi con la camiseta argentina y la decisión que tomará Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza en diciembre.

Después del Mundial, el entrenador agradeció el respaldo recibido por los hinchas y pidió disculpas por no haber conseguido un nuevo título, aunque evitó referirse a su futuro. Mientras tanto, la AFA mantiene la intención de renovarle el vínculo hasta 2030, aunque las conversaciones formales se retomarán una vez que disminuya el impacto de la final mundialista.

Un ciclo que ya hizo historia

Desde la llegada de Scaloni en 2018, la Selección disputó 104 partidos, con un balance de 76 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas. En ese período convirtió 217 goles, recibió 57 y mantuvo el arco invicto en 61 encuentros, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de las grandes figuras.

Durante ese ciclo, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026.

Actualmente, la Albiceleste ocupa el segundo puesto del ranking FIFA, solamente por detrás de España, y comienza a proyectar una nueva etapa con la expectativa de volver a ver a Messi frente al público argentino.

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