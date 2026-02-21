Reforma laboral: las diez claves del proyecto que vuelve al Senado

La indemnización por despido sin causa se calculará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos conceptos no mensuales, como aguinaldo y vacaciones. Además, se fija que será la única reparación por el despido y se establece un esquema de actualización por IPC más un 3% anual para los créditos laborales.

2- Banco de horas y cambios en vacaciones

Se habilita el "banco de horas" mediante acuerdos escritos para compensar horas extras, respetando los descansos legales. En materia de vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, pero se permite pactar su goce fuera de ese plazo y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días consecutivos.

3- Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crea un fondo destinado a cubrir los costos de desvinculación. Será financiado por aportes mensuales obligatorios: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes con aval de una comisión bicameral.

4- Fondos de cese por convenio colectivo

Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral como sistemas de capitalización individual. En ese esquema, el trabajador cobra el fondo acumulado en lugar de la indemnización tradicional. La modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar pérdida de derechos.

5- Ampliación del período de prueba

El período de prueba se extiende a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En empresas de hasta cinco empleados podrá llegar a ocho meses. Durante ese lapso no habrá derecho a indemnización, aunque el vínculo deberá estar registrado desde el inicio.

6- Eliminación de multas por falta de registro

Se derogan las multas previstas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o deficiente. En su reemplazo, se establece un régimen de regularización que exime de sanciones a quienes blanqueen personal, aunque deberán pagar las diferencias salariales y previsionales.

7- Incentivos a la inversión y menor carga social

Se incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI). Además, se reducen las contribuciones patronales a la Seguridad Social: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación por decisión del Ejecutivo y aval legislativo.

8- Pago de sentencias laborales

Las sentencias condenatorias podrán abonarse de manera escalonada. Las grandes empresas tendrán hasta seis cuotas mensuales, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales podrán hacerlo en hasta 12 cuotas.

9- Límites a aportes sindicales y patronales

Los aportes patronales a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde enero de 2028. Los aportes a asociaciones sindicales no podrán exceder el 2%. Se mantiene el 6% destinado a obras sociales y se elimina la retención automática de cuotas sin consentimiento expreso.

10- Registro digital y salarios bancarizados

El registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero será suficiente, sin trámites adicionales. Los libros laborales podrán llevarse en formato digital y conservarse por diez años. El pago de salarios deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o a través de entidades oficiales, quedando excluidas las billeteras virtuales.

Con este esquema, el Senado tendrá la última palabra sobre una reforma que redefine aspectos centrales de la relación laboral y que genera expectativa —y debate— entre sindicatos, empresas y trabajadores.