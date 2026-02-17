Agua Negra habilitado: alertan por obras y rutas con anegamientos

En ese contexto, también se informó que la Ruta Provincial 510, en el tramo comprendido entre San Agustín y la RN 150, se encuentra transitable con precaución, por lo que se recomienda circular con extrema atención y respetar todas las indicaciones del personal en zona.

Además, se advirtió que varias rutas provinciales presentan anegamientos, lo que obliga a extremar cuidados al volante. Las vías afectadas son:

RP 523 (La Majada)

RP 516

RP 519

RP 507

RP 511

Desde las áreas de seguridad vial y control fronterizo, junto a Gendarmería Nacional Argentina, solicitaron evitar viajes innecesarios, reducir la velocidad y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

Para quienes deban realizar el cruce internacional, se recordó que están disponibles distintos teléfonos de asistencia, entre ellos el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional y el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, además del Hospital Tomás Perón de Rodeo ante emergencias sanitarias.