San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Agua Negra habilitado: alertan por obras y rutas con anegamientos

El Paso de Agua Negra está habilitado de 7 a 17 horas, pero autoridades de San Juan pidieron extremar cuidados por trabajos viales y tramos con anegamientos.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Desde el organismo indicaron que el tránsito se mantiene abierto, aunque solicitaron a los conductores respetar estrictamente los límites de velocidad, circular con luces bajas encendidas y mantener una conducción prudente durante todo el recorrido.

Uno de los puntos centrales de la advertencia tiene que ver con la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra trabajando en tareas de mantenimiento sobre la traza, lo que puede generar demoras y sectores con circulación reducida.

En ese contexto, también se informó que la Ruta Provincial 510, en el tramo comprendido entre San Agustín y la RN 150, se encuentra transitable con precaución, por lo que se recomienda circular con extrema atención y respetar todas las indicaciones del personal en zona.

Además, se advirtió que varias rutas provinciales presentan anegamientos, lo que obliga a extremar cuidados al volante. Las vías afectadas son:

  • RP 523 (La Majada)

  • RP 516

  • RP 519

  • RP 507

  • RP 511

Desde las áreas de seguridad vial y control fronterizo, junto a Gendarmería Nacional Argentina, solicitaron evitar viajes innecesarios, reducir la velocidad y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

Para quienes deban realizar el cruce internacional, se recordó que están disponibles distintos teléfonos de asistencia, entre ellos el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional y el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, además del Hospital Tomás Perón de Rodeo ante emergencias sanitarias.

