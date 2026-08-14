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Gualcamayo invertirá US$15 millones y generará 230 empleos en Jáchal

Las obras en Gualcamayo alcanzarán un total de 1.000 empleados vinculados a la actividad minera.

La mina Gualcamayo, operada por Minas Argentinas, pondrá en marcha este mes un plan integral de obras destinado a ampliar su infraestructura y preparar el sitio de cara al futuro proyecto. Las tareas incluyen la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales, la expansión de los almacenes de reactivos, movimientos de suelo, el despliegue de geomembranas y la ampliación de los campamentos. Los trabajos tendrán una duración estimada de nueve meses.

"Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina. Estas obras representan, además, un avance concreto en los planes de inversión anunciados bajo el RIGI y nos permiten anticipar la preparación de nuevas áreas e infraestructura necesarias para el futuro desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos", destacó el gerente general y CEO de Minas Argentinas, Gabriel Corvo.

Al cierre de julio, Gualcamayo empleaba de manera directa a 327 personas y contaba con 437 trabajadores contratistas, de los cuales el 96% eran de San Juan. Con el inicio de estas obras se incorporarán alrededor de 230 nuevos empleos, priorizando la contratación de personal de la provincia y, especialmente, del departamento de Jáchal. De esta manera, el total de personas vinculadas a las actividades de la mina alcanzará aproximadamente las 1.000, lo que representa un incremento cercano al 30%.

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Para acompañar este crecimiento, la empresa ya ejecuta obras complementarias destinadas a ampliar su capacidad de alojamiento. Entre ellas se encuentra la construcción de un nuevo sector de campamento con más de 38 módulos habitacionales, cada uno con capacidad para cuatro personas y baño privado. También se trasladarán las instalaciones deportivas y se reforzarán temporalmente los servicios de transporte y alimentación.

Trabajo en alianza para el desarrollo local y el cuidado ambiental

Tras un proceso de licitación, la empresa sanjuanina Mapal-Sigma fue adjudicada para ejecutar las principales obras civiles. Además, se incorporarán una empresa local de topografía y otra especializada en control de calidad.

Con estas contrataciones, Gualcamayo profundiza su política de desarrollo de proveedores locales. Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de la empresa corresponden a proveedores de San Juan.

Entre los principales prestadores de servicios se encuentran Caterwest, Castaño Minero, Eco Minera, Terra Logística, Rodeo Bus, Huarpe, Radio Com, Rariza, Yumo, Contenedores San Juan, Dams y Bilbao Construcciones, entre otras empresas que brindan servicios de hotelería, transporte, seguridad, perforación, salud y construcción.

Como parte de esta cadena de valor, todas las empresas contratistas que se incorporan destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual consolidada a Programas de Desarrollo Comunitario. Esas iniciativas se enfocan en tres ejes: obras de infraestructura escolar; asistencia técnica y provisión de insumos para emprendimientos productivos; y capacitación en educación técnica y sustentabilidad.

Gualcamayo y sus empresas contratistas trabajan además de manera coordinada para garantizar un impacto positivo en las actividades vinculadas con el desarrollo comunitario, la seguridad y salud ocupacional y la gestión ambiental certificando las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000, que establecen estándares internacionales en cada una de esas materias.

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