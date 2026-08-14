Gualcamayo invertirá US$15 millones y generará 230 empleos en Jáchal

Para acompañar este crecimiento, la empresa ya ejecuta obras complementarias destinadas a ampliar su capacidad de alojamiento. Entre ellas se encuentra la construcción de un nuevo sector de campamento con más de 38 módulos habitacionales, cada uno con capacidad para cuatro personas y baño privado. También se trasladarán las instalaciones deportivas y se reforzarán temporalmente los servicios de transporte y alimentación.

Trabajo en alianza para el desarrollo local y el cuidado ambiental

Tras un proceso de licitación, la empresa sanjuanina Mapal-Sigma fue adjudicada para ejecutar las principales obras civiles. Además, se incorporarán una empresa local de topografía y otra especializada en control de calidad.

Con estas contrataciones, Gualcamayo profundiza su política de desarrollo de proveedores locales. Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de la empresa corresponden a proveedores de San Juan.

Entre los principales prestadores de servicios se encuentran Caterwest, Castaño Minero, Eco Minera, Terra Logística, Rodeo Bus, Huarpe, Radio Com, Rariza, Yumo, Contenedores San Juan, Dams y Bilbao Construcciones, entre otras empresas que brindan servicios de hotelería, transporte, seguridad, perforación, salud y construcción.

Como parte de esta cadena de valor, todas las empresas contratistas que se incorporan destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual consolidada a Programas de Desarrollo Comunitario. Esas iniciativas se enfocan en tres ejes: obras de infraestructura escolar; asistencia técnica y provisión de insumos para emprendimientos productivos; y capacitación en educación técnica y sustentabilidad.

Gualcamayo y sus empresas contratistas trabajan además de manera coordinada para garantizar un impacto positivo en las actividades vinculadas con el desarrollo comunitario, la seguridad y salud ocupacional y la gestión ambiental certificando las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000, que establecen estándares internacionales en cada una de esas materias.