"Es casi otro alquiler": comerciantes preocupados por el costo de la energía

“Hace unos años atrás no tenía incidencia prácticamente el costo de la energía, hoy vemos cómo se ha transformado casi en otro alquiler más”, sostuvo.

El dato que encendió la alarma aparece en los montos concretos. Rodríguez contó que hay comerciantes que pagan alrededor de $2 millones de alquiler y reciben facturas de electricidad por encima de esa cifra, incluso en locales pequeños.

“Hay algunos casos que están pagando el alquiler 2 millones de pesos y ya pagan más de 2 millones de pesos el costo de la energía en un local pequeño”, afirmó.

La preocupación, según explicó, no se limita a la Capital. Desde la Cámara también recibieron planteos de comerciantes de otros departamentos, entre ellos Rawson, donde aseguran que el costo energético comienza a tener un peso cada vez mayor en los gastos mensuales.

Para los comerciantes, el problema no termina en el monto de una factura: el aumento de los costos fijos impacta directamente sobre la capacidad de los negocios para afrontar el resto de sus compromisos.

“Esta es la preocupación que se está dando no sólo aquí en la Ciudad Capital”, remarcó Rodríguez.

El lunes feriado, otro punto de preocupación

En paralelo, desde la Cámara de Comercio sanjuanina recomendaron a los comerciantes evaluar no abrir sus puertas durante el próximo lunes feriado, ante un escenario en el que los costos de funcionamiento pesan cada vez más sobre los negocios.

La situación del consumo y los gastos fijos será uno de los factores que los comerciantes tendrán en cuenta para decidir si trabajan durante la jornada.