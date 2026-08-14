Perea defendió el acuerdo: honorarios, destino de obras y obligaciones ambientales

Y fue contundente al referirse al contenido: "Es un acuerdo que no tiene letra chica, es un acuerdo que es en beneficio de todos los sanjuaninos y es para los sanjuaninos".

Perea enumeró los puntos que más consultas generaron entre los legisladores durante los últimos días: los honorarios bancarios vinculados al fideicomiso a través del cual se administrarán los fondos, el destino específico de las obras que se financiarán, cuándo comenzarán a impactar los fondos en la provincia y cuál será la zona de influencia de las inversiones.

Uno de los ejes del debate giró en torno a la relación entre el acuerdo y las obligaciones ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Vicuña. El ministro aclaró que el convenio no elimina esas obligaciones sino que modifica quién toma las decisiones sobre su ejecución.

Perea lo explicó con el ejemplo de la forestación: "Antes, en ese requerimiento, la empresa decidía cuándo y cómo. Ahora lo decide la provincia, y la empresa es la que aporta los recursos". Para el ministro, ese cambio es uno de los aspectos superadores del acuerdo respecto de los convenios anteriores con otros proyectos mineros de la provincia.

"Solamente cambia eso: que ahora, en vez de decir la empresa cuándo y cómo, lo decide la provincia", remarcó.

Los USD 250 millones y el fideicomiso

El aporte anticipado de USD 250 millones será canalizado a través de un fideicomiso que financiará obras previamente acordadas. La empresa confirmó que el pago está previsto para concretarse hacia finales del cuarto trimestre de 2026, pero el convenio todavía necesita la aprobación legislativa para convertirse en ley.

Ese es precisamente el paso que viene: la sesión especial del miércoles, donde los diputados votarán la ratificación del acuerdo con Vicuña y también el convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Vialidad Nacional para la ejecución de obras en rutas nacionales.

Para Perea, el resultado del encuentro de este viernes fue positivo y deja el camino despejado: "Entendemos que por ahí pueden suscitarse algunas dudas, pero es un acuerdo que no tiene letra chica".