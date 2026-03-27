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Apedrearon un colectivo sanjuanino en Neuquén y el chofer debió ser internado

El colectivo de la empresa Del Sur y Media Agua, fue atacado a piedrazos el pasado 19 de marzo en la localidad de Añelo, poniendo en riesgo la vida del conductor y los pasajeros.

Fernando Luna, gerente Comercial de la empresa Del Sur y Media Agua, explicó a Canal 8 que una de las piedras impactó directamente en el parabrisas, provocando que fragmentos de vidrio golpearan el pecho y los ojos del chofer. Como consecuencia, el conductor debió ser internado y se le realizaron estudios oftalmológicos por las heridas sufridas.

Según detalló Luna, si bien en esta ocasión el chofer solo sufrió lesiones, los ataques a piedrazos en esta zona son frecuentes, ocurriendo varias veces por semana. La rápida intervención de la tripulación evitó que el hecho derivara en una tragedia de mayores dimensiones.

A través de sus redes sociales, la empresa repudió el ataque y enfatizó que la seguridad de pasajeros y trabajadores “no es negociable”, calificando los hechos de “inadmisibles” por poner en riesgo la vida de quienes viajan diariamente en sus unidades.

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