Apedrearon un colectivo sanjuanino en Neuquén y el chofer debió ser internado

Según detalló Luna, si bien en esta ocasión el chofer solo sufrió lesiones, los ataques a piedrazos en esta zona son frecuentes, ocurriendo varias veces por semana. La rápida intervención de la tripulación evitó que el hecho derivara en una tragedia de mayores dimensiones.

A través de sus redes sociales, la empresa repudió el ataque y enfatizó que la seguridad de pasajeros y trabajadores “no es negociable”, calificando los hechos de “inadmisibles” por poner en riesgo la vida de quienes viajan diariamente en sus unidades.