Antorchas y abrazo simbólico en la UNSJ por el presupuesto universitario

La actividad se dio en el marco de un paro con visibilización y formó parte de una jornada nacional en defensa de la educación pública. El eje del reclamo apunta a la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades en todo el país.

El rector Tadeo Berenguer acompañó la convocatoria y sostuvo que “el reclamo es de toda la comunidad universitaria”, en referencia al apoyo transversal que incluyó también a egresados y familias.