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Antorchas y abrazo simbólico en la UNSJ por el presupuesto universitario

Con una marcha y un abrazo simbólico, la comunidad universitaria reclamó por el financiamiento y advirtió sobre la situación crítica del sistema.

a comunidad de la Universidad Nacional de San Juan se movilizó este miércoles por la tarde con una consigna clara: “La Universidad no se apaga”. Desde las 19, estudiantes, docentes, autoridades y personal se concentraron en la Escuela de Comercio y realizaron un abrazo simbólico seguido de una marcha de antorchas.

La actividad se dio en el marco de un paro con visibilización y formó parte de una jornada nacional en defensa de la educación pública. El eje del reclamo apunta a la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades en todo el país.

El rector Tadeo Berenguer acompañó la convocatoria y sostuvo que “el reclamo es de toda la comunidad universitaria”, en referencia al apoyo transversal que incluyó también a egresados y familias.

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Durante la jornada, los participantes llevaron velas y antorchas para reforzar el mensaje simbólico y visibilizar el conflicto. La protesta se replicó en distintas provincias, con acciones similares como clases públicas y actividades abiertas.

Desde la UNSJ advirtieron que el contexto es crítico y remarcaron que la falta de respuestas impacta en el funcionamiento del sistema educativo.

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