a comunidad de la Universidad Nacional de San Juan se movilizó este miércoles por la tarde con una consigna clara: “La Universidad no se apaga”. Desde las 19, estudiantes, docentes, autoridades y personal se concentraron en la Escuela de Comercio y realizaron un abrazo simbólico seguido de una marcha de antorchas.
Antorchas y abrazo simbólico en la UNSJ por el presupuesto universitario
Con una marcha y un abrazo simbólico, la comunidad universitaria reclamó por el financiamiento y advirtió sobre la situación crítica del sistema.