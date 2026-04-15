De local, River se mide ante Carabobo por la Sudamericana

image

En su debut en la Copa Sudamericana, River logró un empate 1-1 como visitante ante Blooming de Bolivia, lo que dejó al equipo con la necesidad de sumar puntos en este encuentro crucial. A nivel local, los dirigidos por Eduardo Coudet se encuentran en un buen momento en el Torneo Apertura, donde han ganado sus últimos cinco partidos, posicionándose segundos en la Zona B con 26 puntos, justo detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con la mirada puesta en este partido, Coudet planea rotar a varios jugadores, considerando que el fin de semana se disputará el Superclásico ante Boca Juniors. Una de las dudas en el once inicial radica en la defensa, ya que no está claro si Germán Pezzella o Tobías Ramírez acompañarán a Lautaro Rivero en la zaga central. Además, el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre también pelean por un lugar en el equipo titular.

Por su parte, Carabobo llega a este encuentro tras un excelente debut en la Copa Sudamericana, donde venció 1-0 al Bragantino de Brasil, lo que les da confianza para enfrentar a uno de los equipos más grandes de Argentina.