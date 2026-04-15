Estudio revela conexión oculta entre autismo y TDAH en el cerebro infantil

El estudio fue liderado por Adriana Di Martino, MD, Directora Fundadora del Centro de Autismo del Child Mind Institute y Científica Principal. El equipo analizó la conectividad cerebral utilizando resonancia magnética funcional en reposo en 166 niños verbalmente competentes, de entre 6 a 12 años, diagnosticados con autismo o TDAH (sin autismo).

Los niños con síntomas autistas más pronunciados mostraron conexiones más fuertes entre redes cerebrales clave, incluyendo los sistemas frontoparietal (FP) y de modo por defecto (DM). Estas redes juegan un papel importante en el pensamiento social y la función ejecutiva.

En un desarrollo típico, las conexiones entre estas redes tienden a disminuir con el tiempo, permitiendo que el cerebro se especialice. Sin embargo, el estudio encontró que esta reducción podría no ocurrir de la misma manera en niños con rasgos autistas más severos, apuntando a diferencias en cómo madura el cerebro. Notablemente, estos patrones se observaron independientemente de si un niño tenía un diagnóstico de autismo o TDAH.

Señales Genéticas Compartidas entre Condiciones

Los investigadores también hallaron que estos patrones de conectividad cerebral se alinean con regiones de expresión genética vinculadas al desarrollo neuronal. Muchos de estos genes han sido previamente asociados tanto con el autismo como con el TDAH. Esta superposición sugiere que procesos biológicos similares podrían contribuir a rasgos observados en ambas condiciones.

"Observamos en la clínica que algunos niños con TDAH comparten síntomas cualitativamente similares a los observados en el autismo, incluso si no cumplen completamente con los criterios diagnósticos para TEA", comentó la Dra. Adriana Di Martino. "Al centrarnos en los patrones compartidos de expresión cerebral y genética vinculados a los síntomas autistas en ambos, TEA y TDAH, podemos apuntar a una base biológica compartida de estas observaciones clínicas. Nuestros hallazgos proporcionan una comprensión más matizada y dimensional de las condiciones neurodesarrollo."

Métodos Avanzados Revelan Superposición Cerebral y Genética

Para descubrir estas conexiones, el equipo utilizó un enfoque integrador que combinó imágenes cerebrales avanzadas con análisis transcriptómico espacial in silico —una técnica computacional que compara datos de conectividad cerebral con mapas de actividad genética a través del cerebro. Este método permitió a los investigadores vincular directamente patrones de comunicación neuronal con la expresión genética subyacente.

Estos enfoques podrían ayudar a identificar marcadores biológicos, o biomarcadores, que mejoren la forma en que se reconocen y estudian estas condiciones en el futuro.

Embed - TDAH y Autismo: Dos caras de la misma moneda.

Hallazgos Clave del Estudio

La severidad de los síntomas autistas está vinculada a patrones similares de conectividad cerebral en niños con TEA y en algunos niños con TDAH que no tienen un diagnóstico de autismo. Las diferencias en conectividad corresponden con regiones donde los genes involucrados en el desarrollo cerebral están activos.

Rasgos clínicos compartidos entre el autismo y el TDAH están asociados con mecanismos genéticos superpuestos. Los procesos de maduración de la red cerebral pueden jugar un papel clave en el desarrollo de síntomas relacionados con el autismo en ambos grupos.

Los hallazgos apoyan el uso de modelos tanto dimensionales como categóricos para comprender las condiciones neurodesarrollo. La investigación puede guiar futuros esfuerzos para identificar biomarcadores y comprender mejor la vulnerabilidad a los rasgos autistas.

Implicaciones para el Diagnóstico y Tratamiento

Estos hallazgos resaltan el valor de centrarse en síntomas específicos y su base biológica en lugar de depender únicamente de categorías diagnósticas. Este enfoque podría llevar a estrategias más personalizadas para identificar y tratar condiciones neurodesarrollo basadas en el perfil cerebral de cada individuo.

El estudio también apoya un cambio más amplio en la psiquiatría hacia marcos dimensionales y basados en datos que atraviesan diagnósticos tradicionales. Iniciativas como la Healthy Brain Network del Child Mind Institute reflejan esta dirección al proporcionar datos de imágenes cerebrales y comportamentales a gran escala, junto con evaluaciones diagnósticas gratuitas para las familias.

En conjunto, estos esfuerzos pueden ayudar a redefinir cómo se comprenden el autismo y el TDAH, avanzando hacia un modelo de atención más preciso e informado biológicamente.