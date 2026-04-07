El sábado 11 de abril, por tercer año consecutivo, el Centro Cultural Conte Grand será el escenario del festival Crear ConCiencia, una iniciativa impulsada por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación.
Crear ConCiencia: el festival que pondera a los científicos de San Juan
En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril, se realizará el 3° Festival, en el Centro Cultural Conte Grand, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.