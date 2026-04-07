Crear ConCiencia: el festival que pondera a los científicos de San Juan

En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril, se realizará el 3° Festival de Ciencia y Tecnología Crear ConCiencia. El evento será de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.

Las ediciones 2024 y 2025 reunieron a más de 150 expositores, quienes compartieron sus trabajos con más de 10.000 sanjuaninos mediante stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo directo con el público.