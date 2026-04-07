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Crear ConCiencia: el festival que pondera a los científicos de San Juan

En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril, se realizará el 3° Festival, en el Centro Cultural Conte Grand, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.

El sábado 11 de abril, por tercer año consecutivo, el Centro Cultural Conte Grand será el escenario del festival Crear ConCiencia, una iniciativa impulsada por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación.

En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se conmemora cada 10 de abril, se realizará el 3° Festival de Ciencia y Tecnología Crear ConCiencia. El evento será de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.

Las ediciones 2024 y 2025 reunieron a más de 150 expositores, quienes compartieron sus trabajos con más de 10.000 sanjuaninos mediante stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo directo con el público.

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Este festival propone un espacio de encuentro en el que investigadores, instituciones educativas y organizaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología presentarán experiencias, proyectos y actividades interactivas destinadas a acercar el conocimiento científico al público y a estimular el interés por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en la provincia.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se hace extensiva la invitación a toda la comunidad sanjuanina, para que este sábado de 17 a 22 horas puedan participar de este atractivo encuentro científico.

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