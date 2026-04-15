Tras nueve meses de una exhaustiva investigación, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo las directivas del fiscal Nicolás Alvo, procedió a la detención del sospechoso durante la mañana de este miércoles 15 de abril. El caso se activó originalmente mediante 19 reportes de la plataforma internacional NCMEC, que detectaron la subida de archivos de abuso sexual infantil en julio de 2025.
Detuvieron a un estudiante de Artes: lo investigan por 115 imágenes de abuso infantil
Se trata de Julián Ignacio Diaz Terrado. El caso se originó por reportes internacionales y desembocó en un domicilio de San Juan. El implicado, de 20 años, estudia en Córdoba.