Detuvieron a un estudiante de Artes: lo investigan por 115 imágenes de abuso infantil

Los investigadores rastrearon la actividad digital vinculada a un mismo dispositivo y correo electrónico, lo que permitió geolocalizar la conexión en San Juan y seguir el rastro del usuario durante meses de seguimiento tecnológico.

El Perfil del Investigado

El detenido, Julián Ignacio Diaz Terrado, es un joven de 20 años, oriundo de San Juan, que actualmente reside de forma alterna entre su provincia natal y Córdoba, donde cursa estudios en Artes Escénicas.