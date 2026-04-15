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Detuvieron a un estudiante de Artes: lo investigan por 115 imágenes de abuso infantil

Se trata de Julián Ignacio Diaz Terrado. El caso se originó por reportes internacionales y desembocó en un domicilio de San Juan. El implicado, de 20 años, estudia en Córdoba.

Tras nueve meses de una exhaustiva investigación, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo las directivas del fiscal Nicolás Alvo, procedió a la detención del sospechoso durante la mañana de este miércoles 15 de abril. El caso se activó originalmente mediante 19 reportes de la plataforma internacional NCMEC, que detectaron la subida de archivos de abuso sexual infantil en julio de 2025.

Los investigadores rastrearon la actividad digital vinculada a un mismo dispositivo y correo electrónico, lo que permitió geolocalizar la conexión en San Juan y seguir el rastro del usuario durante meses de seguimiento tecnológico.

El Perfil del Investigado

El detenido, Julián Ignacio Diaz Terrado, es un joven de 20 años, oriundo de San Juan, que actualmente reside de forma alterna entre su provincia natal y Córdoba, donde cursa estudios en Artes Escénicas.

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De acuerdo con el avance de la causa, el joven utilizaba maniobras de ocultamiento técnico para intentar evadir los controles de las autoridades:

  • Identidad de red: Poseía múltiples chips de telefonía móvil registrados a nombre de terceras personas.

  • Volumen del material: El informe pericial detalla el hallazgo de 115 imágenes y un informe de 50 páginas.

  • Víctimas: El material sensible involucra a niñas de entre 4 y 5 años de edad.

El operativo

Tras el análisis de direcciones IP y el entrecruzamiento de datos personales, el fiscal Alvo coordinó las medidas operativas que culminaron con la captura del joven hoy miércoles. El implicado, quien es hijo de un profesional del ámbito periodístico local, quedó a disposición de la justicia para enfrentar los cargos por la tenencia y presunta difusión de material de abuso sexual infantil.

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