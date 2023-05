Andino contra la Corte: "Hoy tendríamos como gobernador electo a Sergio Uñac"

Además estuvieron todas las autoridades del Gabinete provincial, los candidatos y los candidatos electos.

En este contexto Andino agradeció a "la militancia por el triunfo de la subagrupación Vamos San Juan. Si no fuera por la Corte hoy tendríamos gobernador electo que es Sergio Uñac.

"Quiero empezar mis palabras agradeciendo profundamente a este gran conductor que tenemos, a este gran gobernador de la provincia, el mejor gobernador de la Argentina, Sergio Uñac, que me dio la oportunidad de acompañarlo como orgulloso compañero de Fórmula. ¡Gracias, Sergio! "

Por otro lado agradeció "por esta oportunidad ya que pude recorrer cada rincón de San Juan donde decíamos que los mejores candidatos y las mejores personas estaban en nuestra subagrupación y por eso tenemos 14 de los 19 departamentos. Felicitaciones a todos y gracias porque Sergio Uñac va a ser el próximo gobernador”.

Previo a esto, y tras la referencia a la suspensión de la elección de gobernador y vicegobernador decidida por la Corte Suprema de Justicia, Uñac llamó a la unidad y pidió que, “ahora más que nunca, esta debe ser una construcción colectiva dejando de lado los personalismos”.

Uñac dijo además: "Me apena en el corazón, y no hablo en términos personales, hablo como un sanjuanino más que ayer no pudo ejercer el derecho de votar a gobernador y vice de la provincia de San Juan. Vaya si la historia no se repite con la lamentable jornada que tuvimos ayer en San Juan”.

Luego pidió a los dirigentes que agradezcan a cada uno de los militantes en cada uno de los 19 municipios que dejaron todo a pesar de la incertidumbre generada por la Corte Suprema que a solo tres días de los comicios decidió que no se votaba la categoría más importante para conducir la provincia de San Juan.

Agregó: “La batalla sigue abierta, tenemos que dejar todo para lograr el triunfo y que Cristian Andino sea vicegobernador y quién les habla el próximo gobernador de la provincia de San Juan”, cerró.