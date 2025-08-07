Amenaza al show de Lali: qué delitos le imputarán al sospechoso

Leé: Se conoció el audio de la amenaza de bomba y Lali rompió el silencio

Sin embargo, mañana podría darse otro escenario, como viene sucediendo en las anteriores causas de amenazas de bomba al hospital Rawson o a la escuela Boero. Esto podría ser si las partes, representadas por la UFI Genérica, la Defensa y también la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante, acuerdan resolver juicio abreviado. En el caso de que la pena sea con prisión efectiva, será en su domicilio, debido a los problemas de salud del imputado.

El llamado provocó la inmediata activación del protocolo correspondiente. Personal policial, Brigada de Explosivos y fuerzas especiales evacuaron preventivamente el estadio, donde ya se encontraba parte del público. Tras un minucioso operativo de rastrillaje, se descartó la presencia de explosivos y se autorizó la continuidad del evento, que finalmente comenzó con más de una hora de retraso.

Antes de finalizar el show, Lali se refirió por primera vez al episodio desde el escenario. “No iba a decir nada porque me pareció al pedo... pero esto que pasó hoy es por lo que me expresé hace un tiempo. Qué peligro el odio al otro, nos lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen”, expresó conmovida ante sus fans. “Gracias por estar hoy acá. Gracias, me hicieron acordar por qué hago esto y por qué lo hago”, agregó, antes de interpretar su último tema y cerrar un recital ovacionado por el público.