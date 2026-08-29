El mediocampista Leandro Paredes rompió el silencio y cuestionó duramente la sanción de 10 fechas que la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso tras los incidentes registrados el pasado 19 de julio en la final del Mundial disputada en Nueva Jersey frente a España. Tras la victoria de Boca ante Lanús por el Torneo Clausura, el volante calificó la medida como “excesiva” y expresó su desconcierto ante la disparidad de penas con otros protagonistas.
Leandro Paredes cuestionó la sanción de la FIFA: "Es excesiva"
El mediocampista argentino calificó como "excesiva" la suspensión de 10 partidos impuesta por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España.