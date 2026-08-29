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Leandro Paredes cuestionó la sanción de la FIFA: "Es excesiva"

El mediocampista argentino calificó como "excesiva" la suspensión de 10 partidos impuesta por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España.

El mediocampista Leandro Paredes rompió el silencio y cuestionó duramente la sanción de 10 fechas que la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso tras los incidentes registrados el pasado 19 de julio en la final del Mundial disputada en Nueva Jersey frente a España. Tras la victoria de Boca ante Lanús por el Torneo Clausura, el volante calificó la medida como “excesiva” y expresó su desconcierto ante la disparidad de penas con otros protagonistas.

En sus declaraciones, Paredes apuntó directamente al caso del mediocampista español Gavi: “Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”. A pesar de la frustración por el castigo, el jugador se mostró optimista respecto al futuro judicial del reclamo: “Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”.

El paquete de sanciones de la FIFA también recayó sobre otros integrantes de la delegación albiceleste. El lateral Nahuel Molina fue penado con 7 encuentros y una multa económica de 90.000 dólares —la misma cifra que debe abonar Paredes—, mientras que Thiago Almada recibió un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares, idéntica sanción a la aplicada a Gavi. Por su parte, el colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala fue suspendido por tres partidos y multado con 30.000 dólares por aplicarle un golpe a Dani Olmo.

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Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue castigada con una multa de 321.000 dólares debido a múltiples infracciones cometidas durante el certamen. Entre los motivos enumerados por el organismo internacional figuran los problemas de seguridad durante los partidos, la conducta incorrecta del equipo, los cánticos y gestos discriminatorios de los simpatizantes, y el despliegue de la bandera de las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales.

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