Leandro Paredes cuestionó la sanción de la FIFA: "Es excesiva"

En sus declaraciones, Paredes apuntó directamente al caso del mediocampista español Gavi: “Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”. A pesar de la frustración por el castigo, el jugador se mostró optimista respecto al futuro judicial del reclamo: “Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”.

El paquete de sanciones de la FIFA también recayó sobre otros integrantes de la delegación albiceleste. El lateral Nahuel Molina fue penado con 7 encuentros y una multa económica de 90.000 dólares —la misma cifra que debe abonar Paredes—, mientras que Thiago Almada recibió un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares, idéntica sanción a la aplicada a Gavi. Por su parte, el colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala fue suspendido por tres partidos y multado con 30.000 dólares por aplicarle un golpe a Dani Olmo.