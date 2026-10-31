San Juan tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. Según el pronóstico, se esperan tormentas durante la noche de este sábado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
Alerta por tormentas para este domingo en San Juan
El pronóstico anticipa tormentas durante la noche de este sábado, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. Para el domingo 1 de noviembre se esperan chaparrones durante la madrugada, una máxima de 29 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.