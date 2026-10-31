Alerta por tormentas para este domingo en San Juan

Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 29 grados y podrían desarrollarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Además, se espera viento del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la noche del domingo, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23 grados y bajas probabilidades de lluvia.

De esta manera, el primer domingo de noviembre estará marcado por la inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones durante la madrugada y la tarde, además de viento con ráfagas intensas.