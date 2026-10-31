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Alerta por tormentas para este domingo en San Juan

El pronóstico anticipa tormentas durante la noche de este sábado, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. Para el domingo 1 de noviembre se esperan chaparrones durante la madrugada, una máxima de 29 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

San Juan tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. Según el pronóstico, se esperan tormentas durante la noche de este sábado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

En tanto, para este domingo 1 de noviembre se prevé una jornada con condiciones variables. Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, con una temperatura cercana a los 15 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Hacia la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 19 grados. En esa franja horaria, las posibilidades de lluvia serán bajas, de entre el 0% y el 10%.

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Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 29 grados y podrían desarrollarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Además, se espera viento del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la noche del domingo, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23 grados y bajas probabilidades de lluvia.

De esta manera, el primer domingo de noviembre estará marcado por la inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones durante la madrugada y la tarde, además de viento con ráfagas intensas.

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