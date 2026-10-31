Universitario Rugby & Hockey Club consiguió una importante victoria en una nueva edición del clásico sanjuanino. En Santa Lucía, el equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia superó 16-15 a San Juan Rugby Club por la última fecha del Top 8 Oro y aseguró su participación en el encuentro que definirá la última plaza disponible para el Torneo del Interior B 2027.
Universitario se quedó con el clásico en Santa Lucía
El quince sanjuanino derrotó 16-15 a San Juan Rugby Club por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. La “U” cerró la fase clasificatoria en el quinto puesto y disputará ante CPBM el partido que definirá una plaza para el Torneo del Interior B 2027.