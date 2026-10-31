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Universitario se quedó con el clásico en Santa Lucía

El quince sanjuanino derrotó 16-15 a San Juan Rugby Club por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. La “U” cerró la fase clasificatoria en el quinto puesto y disputará ante CPBM el partido que definirá una plaza para el Torneo del Interior B 2027.

Universitario Rugby & Hockey Club consiguió una importante victoria en una nueva edición del clásico sanjuanino. En Santa Lucía, el equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia superó 16-15 a San Juan Rugby Club por la última fecha del Top 8 Oro y aseguró su participación en el encuentro que definirá la última plaza disponible para el Torneo del Interior B 2027.

El partido tuvo un desarrollo cerrado, con mucha disputa y escaso margen para los errores. Universitario encontró una de sus principales fortalezas en las formaciones fijas, donde logró imponer condiciones y construir las bases de su juego. Esa superioridad le permitió mantenerse en partido y encontrar los argumentos necesarios para revertir el marcador.

En el tramo decisivo, la “U” mostró carácter y solidez defensiva para sostener la ventaja. Con orden, concentración y una entrega colectiva, el quince sanjuanino resistió los intentos del “Piuquén” y terminó asegurando una ajustada victoria por 16-15, que le permitió quedarse con el clásico en condición de visitante.

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Con este resultado, Universitario finalizó la fase clasificatoria en el quinto puesto y tendrá la oportunidad de buscar, por segundo año consecutivo, su clasificación al Torneo del Interior B. El próximo desafío será frente a CPBM, el sábado 14 de noviembre, en las instalaciones de Mendoza Rugby Club, donde estará en juego la última plaza disponible para la edición 2027.

Tantos

San Juan RC 15

Try: Estiliano Battezzati, Bautista Dománico

Conversión: Estiliano Battezzati.

Penal: Estiliano Battezzati.

Universitario 16

Try: Juan Martín Echegaray

Conversión: Geronimo Arabel.

Penal: Geronimo Arabel (x2).

Drop: Geronimo Arabel.

Resultado parcial: San Juan RC 10-06 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Manuel Cuneo (SJRC).

Roja: Santiago Baldi (UNI), Sebastián Diez (SJRC).

Referee: Federico González.

RA1: Lucas Bonilla.

RA2: Cristian Bonilla.

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