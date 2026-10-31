Universitario se quedó con el clásico en Santa Lucía

El partido tuvo un desarrollo cerrado, con mucha disputa y escaso margen para los errores. Universitario encontró una de sus principales fortalezas en las formaciones fijas, donde logró imponer condiciones y construir las bases de su juego. Esa superioridad le permitió mantenerse en partido y encontrar los argumentos necesarios para revertir el marcador.

En el tramo decisivo, la “U” mostró carácter y solidez defensiva para sostener la ventaja. Con orden, concentración y una entrega colectiva, el quince sanjuanino resistió los intentos del “Piuquén” y terminó asegurando una ajustada victoria por 16-15, que le permitió quedarse con el clásico en condición de visitante.