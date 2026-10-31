Murió Marcela Giorgi, la locutora de Radio Mitre

Su fallecimiento provocó un profundo pesar entre sus colegas y quienes la acompañaron a lo largo de su trayectoria, dejando un vacío en la emisora donde desarrolló gran parte de su carrera.

La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio

Marcela Giorgi dejó una huella imborrable en la radio argentina gracias a una trayectoria de décadas, durante la cual compartió programas con algunas de las personalidades más reconocidas del periodismo. Su vocación por los medios comenzó incluso antes de obtener su título en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), cuando dio sus primeros pasos en una pequeña emisora. Con el tiempo, su talento y profesionalismo la llevaron a integrar los equipos de La 100 y Radio Mitre.

Entre los grandes hitos de su carrera se destacó su trabajo junto a Mario Portugal en "De 7 a 9, música y noticias", un programa que logró conquistar al público y obtuvo dos premios Martín Fierro. A lo largo de los años, también tuvo la oportunidad de trabajar con referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, consolidándose como una de las voces más reconocidas del medio.

Otro de los capítulos importantes de su recorrido profesional fue su participación en "Le doy mi palabra", el ciclo conducido por Alfredo Leuco, donde abordó temas de actualidad, espectáculos y deportes. Su pasión por Independiente también tenía lugar frente al micrófono, donde compartía opiniones futbolísticas con su característico estilo. Incluso, alguna vez describió con humor su función dentro del equipo: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

Hasta sus últimos años, Giorgi se mantuvo activa en Radio Mitre, donde integró el equipo de "Sábado tempranísimo". Su desempeño en ese programa le valió una nominación a los Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en Locución Femenina, un reconocimiento que reflejó su vigencia y el respeto que había conseguido dentro de la industria.