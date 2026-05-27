Alerta: Media Agua y zonas aledañas tendrán faltante de agua por dos días

Debido a estas maniobras, el servicio de agua potable se verá posiblemente disminuido por los próximos dos días aproximadamente. Las zonas afectadas por la baja presión o cortes intermitentes son:

Localidad de Media Agua y sus zonas aledañas.

Colonia Fiscal Sur .

Colonia Fiscal Norte.

Desde la empresa estatal recordaron que los tanques de reserva domiciliarios permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas, siempre y cuando la población haga un uso estrictamente racional del agua potable, destinándola solo a necesidades básicas de higiene y consumo humano.