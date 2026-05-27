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Alerta: Media Agua y zonas aledañas tendrán faltante de agua por dos días

OSSE informó que se realizarán trabajos de instalación de piezas especiales en el acueducto de Media Agua.

El Ministerio de Infraestructura, a través de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), comunicó que este miércoles 27 de mayo comenzarán importantes trabajos de mantenimiento en el departamento Sarmiento. Las tareas consisten en la instalación de piezas especiales en el acueducto de Media Agua.

Debido a estas maniobras, el servicio de agua potable se verá posiblemente disminuido por los próximos dos días aproximadamente. Las zonas afectadas por la baja presión o cortes intermitentes son:

  • Localidad de Media Agua y sus zonas aledañas.

  • Colonia Fiscal Sur.

  • Colonia Fiscal Norte.

Desde la empresa estatal recordaron que los tanques de reserva domiciliarios permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas, siempre y cuando la población haga un uso estrictamente racional del agua potable, destinándola solo a necesidades básicas de higiene y consumo humano.

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