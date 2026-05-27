El Ministerio de Infraestructura, a través de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), comunicó que este miércoles 27 de mayo comenzarán importantes trabajos de mantenimiento en el departamento Sarmiento. Las tareas consisten en la instalación de piezas especiales en el acueducto de Media Agua.
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Alerta: Media Agua y zonas aledañas tendrán faltante de agua por dos días
OSSE informó que se realizarán trabajos de instalación de piezas especiales en el acueducto de Media Agua.