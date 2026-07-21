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Frío, niebla y posible hielo en la calzada: cómo están las rutas nacionales en San Juan

Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables, pero con extrema precaución en los departamentos cordilleranos.

La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables con precaución, mientras continúan las tareas de mantenimiento sobre la red vial. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad debido a las condiciones propias del clima invernal.

Los principales inconvenientes se presentan en distintos corredores de montaña y del norte provincial, donde durante las primeras horas del día existe riesgo de calzada congelada, caída de nieve o agua nieve, además de la presencia de bancos de niebla aislados, que tenderán a disiparse con el transcurso de la jornada.

Los tramos donde se recomienda circular con especial cuidado son la Ruta Nacional 149, en los sectores de Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal; la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja; y la Ruta Nacional 150, tanto en el tramo Jáchal-Rodeo como Jáchal-Ischigualasto.

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En tanto, los corredores con transitabilidad normal son la Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza; la Ruta Nacional 20, hacia San Luis, donde igualmente se recomienda conducir con precaución; la Ruta Nacional 141, hacia La Rioja; y la Ruta Nacional 153, en el tramo Pedernal-Los Berros.

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de mantener una distancia prudente entre vehículos, reducir la velocidad en sectores con niebla, evitar maniobras bruscas sobre el pavimento frío o congelado, y circular con las luces bajas encendidas, además de verificar previamente el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Las autoridades recomiendan a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender el recorrido y respetar las indicaciones del personal vial que trabaja en distintos puntos de la provincia.

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