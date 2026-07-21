La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables con precaución, mientras continúan las tareas de mantenimiento sobre la red vial. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad debido a las condiciones propias del clima invernal.
Frío, niebla y posible hielo en la calzada: cómo están las rutas nacionales en San Juan
Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan permanecen transitables, pero con extrema precaución en los departamentos cordilleranos.