Frío, niebla y posible hielo en la calzada: cómo están las rutas nacionales en San Juan

Los principales inconvenientes se presentan en distintos corredores de montaña y del norte provincial, donde durante las primeras horas del día existe riesgo de calzada congelada, caída de nieve o agua nieve, además de la presencia de bancos de niebla aislados, que tenderán a disiparse con el transcurso de la jornada.

Los tramos donde se recomienda circular con especial cuidado son la Ruta Nacional 149, en los sectores de Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal; la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja; y la Ruta Nacional 150, tanto en el tramo Jáchal-Rodeo como Jáchal-Ischigualasto.