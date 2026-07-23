Alerta por hielo: piden extremar la precaución en todas las rutas de San Juan

Debido a las condiciones meteorológicas del inicio de la jornada, se registran posibilidades de calzada congelada y presencia de bancos de niebla aislados que se irán disipando con el correr de las horas. Los sectores donde se exige mayor cuidado son:

Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta y tramo Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (por bancos de niebla).

Corredores con transitabilidad normal

Por su parte, los accesos urbanos y las conexiones interprovinciales se encuentran completamente habilitados para todo tipo de vehículos, con recomendación de circular con precaución:

Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

RN A014: Avenida de Circunvalación.

Recomendaciones obligatorias de seguridad: