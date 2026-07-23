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Alerta por hielo: piden extremar la precaución en todas las rutas de San Juan

Vialidad Nacional informó que la red vial provincial se encuentra transitable, pero con sectores complicados por calzada congelada y bancos de niebla. Cuáles son los tramos más afectados.

Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables, aunque con la necesidad de circular con extrema precaución durante las primeras horas de la mañana. Así lo detalló el reporte oficial de Vialidad Nacional emitido a las 06:00 de este jueves 23 de julio.

El personal del organismo nacional se despliega en las distintas arterias realizando inspecciones continuas y tareas de mantenimiento para garantizar la seguridad en la red vial.

Tramos afectados por el clima invernal

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Debido a las condiciones meteorológicas del inicio de la jornada, se registran posibilidades de calzada congelada y presencia de bancos de niebla aislados que se irán disipando con el correr de las horas. Los sectores donde se exige mayor cuidado son:

  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta y tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (por bancos de niebla).

Corredores con transitabilidad normal

Por su parte, los accesos urbanos y las conexiones interprovinciales se encuentran completamente habilitados para todo tipo de vehículos, con recomendación de circular con precaución:

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

  • RN A014: Avenida de Circunvalación.

Recomendaciones obligatorias de seguridad:

  • Mantener la distancia entre vehículos en todos los casos para prevenir choques si el suelo está congelado.

  • Reducir la velocidad en las zonas con bancos de niebla.

  • Evitar maniobras bruscas sobre el asfalto frío.

  • Encender luces bajas y verificar el estado de los limpiaparabrisas.

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