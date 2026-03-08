Temporal en San Juan: así quedaron rutas y caminos tras las intensas lluvias

Uno de los puntos más comprometidos es la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con Chepes, donde varios tramos quedaron con badenes completamente cubiertos de agua. En tanto, en la Ruta Nacional 153 se registraron daños importantes en la calzada, lo que también obligó a circular con extrema precaución.

Desde Vialidad recomendaron a los conductores evitar circular por los sectores más afectados y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

image

Valle Fértil, una de las zonas más afectadas

En el departamento Valle Fértil se registraron lluvias con características de temporal, lo que generó complicaciones en distintos caminos.

La Ruta Provincial 510, que conecta Marayes con Villa San Agustín y Baldecitos, se encuentra transitable con precaución, especialmente en sectores donde los badenes presentan acumulación de agua.

image

En cambio, la Ruta Provincial 523, que une La Majada con Los Bretes, permanece intransitable debido a socavones y material de arrastre provocado por la crecida del agua.

image

Por su parte, la Ruta Provincial 529, que forma parte del circuito del Parque Provincial Ischigualasto, se puede recorrer con precaución, aunque la Estación El Submarino no se puede cruzar por las condiciones del camino.

image

Además, varios accesos hacia zonas serranas se encuentran cortados. Los caminos hacia Sierras de Chávez, Sierras de Riveros y Sierras de Elizondo permanecen intransitables por acumulación de barro, socavones y material arrastrado por el agua.

image

Otros departamentos con complicaciones

Las lluvias también generaron problemas en otras zonas de la provincia. En Iglesia, la Ruta Provincial 430, que conecta Angualasto con el Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable con precaución, mientras continúan trabajos de mantenimiento a cargo de la empresa Vicuña.

image

En Sarmiento, la Ruta Provincial 318 puede recorrerse con precaución en sectores de badenes, mientras que la Ruta Provincial 116 (Calle Mendoza Vieja) permanece intransitable por la bajada de agua y material de arrastre.

image

En Jáchal, la Ruta Provincial 456, camino hacia Huerta de Huachi, se encuentra transitable con precaución.

image

En Pocito, la situación más compleja se registra en la Ruta Provincial 159 (Calle 6), en la intersección con Ruta Provincial 64, donde el camino permanece intransitable por el hundimiento de la loza de un puente.

image

Recomendaciones de Vialidad

Desde la Dirección de Vialidad informaron que el resto de las rutas provinciales se mantiene transitable con precaución, aunque advirtieron que las condiciones pueden cambiar rápidamente si continúan las lluvias.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan:

Evitar circular durante la noche

Respetar la señalización vial

Seguir las indicaciones del personal que trabaja en los caminos

Extremar las precauciones en sectores con badenes

Mientras tanto, cuadrillas viales continúan realizando tareas de limpieza, reparación y evaluación de daños en los tramos más afectados por el temporal.