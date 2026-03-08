Temporal en San Juan: así quedaron rutas y caminos tras las intensas lluvias
Las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron complicaciones en distintas rutas. Badénes cubiertos de agua, socavones, barro y material de arrastre afectan la circulación en zonas de Valle Fértil, Iglesia, Sarmiento, Jáchal y Pocito.
San Juan atraviesa un periodo de intensas lluvias que comenzaron durante la noche del sábado y se extendieron durante la madrugada del domingo, generando complicaciones en distintas rutas provinciales y nacionales y afectando especialmente zonas de Valle Fértil, Iglesia, Sarmiento, Jáchal y Pocito.
El temporal provocó badenes cubiertos de agua, socavones, acumulación de barro y material de arrastre, situaciones que obligaron a restringir o suspender la circulación en varios caminos.
Las imágenes difundidas por la Dirección de Vialidad muestran el impacto de las precipitaciones en distintos puntos de la provincia, donde equipos trabajan para despejar rutas y evaluar daños.
Uno de los puntos más comprometidos es la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con Chepes, donde varios tramos quedaron con badenes completamente cubiertos de agua. En tanto, en la Ruta Nacional 153 se registraron daños importantes en la calzada, lo que también obligó a circular con extrema precaución.
Desde Vialidad recomendaron a los conductores evitar circular por los sectores más afectados y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Valle Fértil, una de las zonas más afectadas
En el departamento Valle Fértil se registraron lluvias con características de temporal, lo que generó complicaciones en distintos caminos.
La Ruta Provincial 510, que conecta Marayes con Villa San Agustín y Baldecitos, se encuentra transitable con precaución, especialmente en sectores donde los badenes presentan acumulación de agua.
En cambio, la Ruta Provincial 523, que une La Majada con Los Bretes, permanece intransitable debido a socavones y material de arrastre provocado por la crecida del agua.
Por su parte, la Ruta Provincial 529, que forma parte del circuito del Parque Provincial Ischigualasto, se puede recorrer con precaución, aunque la Estación El Submarino no se puede cruzar por las condiciones del camino.
Además, varios accesos hacia zonas serranas se encuentran cortados. Los caminos hacia Sierras de Chávez, Sierras de Riveros y Sierras de Elizondo permanecen intransitables por acumulación de barro, socavones y material arrastrado por el agua.
Otros departamentos con complicaciones
Las lluvias también generaron problemas en otras zonas de la provincia. En Iglesia, la Ruta Provincial 430, que conecta Angualasto con el Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable con precaución, mientras continúan trabajos de mantenimiento a cargo de la empresa Vicuña.
En Sarmiento, la Ruta Provincial 318 puede recorrerse con precaución en sectores de badenes, mientras que la Ruta Provincial 116 (Calle Mendoza Vieja) permanece intransitable por la bajada de agua y material de arrastre.
En Jáchal, la Ruta Provincial 456, camino hacia Huerta de Huachi, se encuentra transitable con precaución.
En Pocito, la situación más compleja se registra en la Ruta Provincial 159 (Calle 6), en la intersección con Ruta Provincial 64, donde el camino permanece intransitable por el hundimiento de la loza de un puente.
Recomendaciones de Vialidad
Desde la Dirección de Vialidad informaron que el resto de las rutas provinciales se mantiene transitable con precaución, aunque advirtieron que las condiciones pueden cambiar rápidamente si continúan las lluvias.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan:
Evitar circular durante la noche
Respetar la señalización vial
Seguir las indicaciones del personal que trabaja en los caminos
Extremar las precauciones en sectores con badenes
Mientras tanto, cuadrillas viales continúan realizando tareas de limpieza, reparación y evaluación de daños en los tramos más afectados por el temporal.