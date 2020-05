Aislados en hoteles: 55 personas fueron derivadas a Salud Mental por patologías psiquiátricas

No es fácil para las personas aisladas pasar 14 días encerrados en una habitación desconocida. En San Juan, la Policía debió interceder por un paciente fuera de control.

La situación de los viajeros que llegan desde el exterior y se deben hospedar en hoteles es compleja. La ansiedad, el enojo y el estrés que les genera esa situación puede derivar en trastornos postraumáticos a largo plazo.

El dramático cambio en la conducta de los individuos por el bien común produce consecuencias diferentes según la personalidad de cada sujeto. esto quiere decir que no todos reaccionan igual. En San Juan, hubo un caso particular en el que se requirió la intervención policial porque el comportamiento de una persona se descontroló en un hotel de la provincia. Si bien no trascendieron los detalles, esta situación fue revelada por la jefa de la División de Servicio Social, Silvia Guevara.

Según el protocolo que lleva adelante el Ministerio de Salud, a los pasajeros que llegan del exterior primero se les informa sobre la necesidad del aislamiento en los alojamientos turísticos. Las razones por la cual se produce esa dramática decisión de no permitir que vayan a sus casas no es tomado por todos de igual manera. Tampoco la evolución de su conducta con el paso del tiempo.

En ese marco, desde Servicio Social advirtieron que hubo 55 personas, de los más de 2000 que pasaron por hoteles, que debieron ser derivadas al área de Salud Mental para ser tratadas especialmente. Esto se debió al reconocimiento de patologías y trastornos de base (como la psicopatía) consideradas "enfermedades de la mente".

La forma de trabajo de las 15 asistentes sociales se basa en la contención a través de grupos de whatsapp, conformados por personas en la misma situación. Sin embargo, en algunos casos específicos se ha autorizado la presencia de un familiar para contener a la persona aislada, siempre previa autorización del Ministerio de Salud.

Esta decisión guarda relación con lo que dice el reciente estudio del equipo psicológico de Londres, que reforzó ideas a partir de las experiencias surgidas de la cuarentena de SARC-Co en 2003. Según su análisis, "estos escenarios pueden llevar a situaciones de estrés postraumático, confusión, ansiedad, frustración e ira que incluso pueden tener efectos duraderos".

En este contexto, San Juan trabaja por que la salud mental de esas personas aisladas: "Nosotros tenemos en cuenta si hay algún amigo o algún familiar que pueda hacer de vínculo en estos 14 días, para acercarle alimentos o para que lo apoye emocionalmente", destacó Guevara.

Bronca, rabia, impotencia; fueron las manifestaciones más comunes de los sanjuaninos que se alojaron en hoteles durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, decretado por el presidente Alberto Fernández y acompañado por la provincia. "Hay muchos pacientes que han manifestado ansiedad y otras patologías diagnosticadas, por lo que los derivamos a Salud Mental", remarcó. Estas personas pertenecen a un grupo de 55 casos de más de 1000 entrevistas realizadas a personas con comportamientos específicos, de los 2000 alojados en hoteles.