Agua Negra habilitado mientras el Cristo Redentor cierra por mal tiempo

Estado de Agua Negra (San Juan)

La Secretaría de Relaciones Institucionales informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado. El horario de circulación permitido es de 07:00 a 17:00 hs.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron a los conductores la importancia de extremar los cuidados en la zona de alta montaña: