Para quienes planean cruzar la cordillera este domingo, el panorama es dispar. Mientras el principal paso de Mendoza se ve afectado por la inestabilidad climática, la Ruta Nacional 150 en San Juan se mantiene como una alternativa operativa para el flujo vehicular.
Agua Negra habilitado mientras el Cristo Redentor cierra por mal tiempo
El Ministerio de Gobierno confirmó que el paso fronterizo sanjuanino opera con normalidad este domingo 22 de marzo. Por el contrario, el túnel internacional en Mendoza.