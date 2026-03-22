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Agua Negra habilitado mientras el Cristo Redentor cierra por mal tiempo

El Ministerio de Gobierno confirmó que el paso fronterizo sanjuanino opera con normalidad este domingo 22 de marzo. Por el contrario, el túnel internacional en Mendoza.

Para quienes planean cruzar la cordillera este domingo, el panorama es dispar. Mientras el principal paso de Mendoza se ve afectado por la inestabilidad climática, la Ruta Nacional 150 en San Juan se mantiene como una alternativa operativa para el flujo vehicular.

Estado de Agua Negra (San Juan)

La Secretaría de Relaciones Institucionales informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra totalmente habilitado. El horario de circulación permitido es de 07:00 a 17:00 hs.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron a los conductores la importancia de extremar los cuidados en la zona de alta montaña:

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  • Circular siempre con luces bajas encendidas.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad.

  • Mantener máxima precaución ante posibles desprendimientos o irregularidades en el camino.

Cierre preventivo en el Cristo Redentor (Mendoza)

En contraste, el paso Cristo Redentor sufrió un cierre total que se hará efectivo desde la medianoche de este domingo. La medida, de carácter preventivo, responde al pronóstico de condiciones climáticas adversas que imposibilitan el tránsito seguro por el túnel internacional, luego de un sábado de intenso movimiento hacia Chile.

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