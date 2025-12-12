Racing y Estudiantes LP definirán el Clausura en Santiago del Estero

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentros de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, por su parte, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.