A horas del debút de la Boleta Única: lo que tenés que saber este domingo

Cada agrupación política figura en una columna con su color, logo y número de lista, además de las fotos de los dos primeros candidatos titulares. En la parte superior se indica que el votante debe marcar una “X” en el casillero del espacio político elegido, aunque también serán válidas otras marcas, como tildes o puntos, siempre que indiquen con claridad la preferencia.

image

El voto se considera válido cuando hay una única marca dentro de un casillero. Si se marcan dos o más agrupaciones, la categoría quedará anulada. En esta modalidad no se eligen candidatos individuales dentro de una lista: el voto aplica al partido completo.

Qué hacer si te equivocás

En caso de error, el elector debe devolver la boleta al presidente de mesa y solicitar una nueva. La anterior será anulada y se dejará constancia del reemplazo.

Qué documentos sirven para votar

image

La Cámara Nacional Electoral recordó que sólo son válidos los documentos físicos:

DNI tarjeta

DNI libreta celeste o verde

Libreta cívica o de enrolamiento

No se podrá votar con DNI digital, pasaporte, registro de conducir, fotocopias ni constancias de trámite.

Dónde voto

Los sanjuaninos pueden consultar el lugar de votación a través del chatbot oficial “Vot-A” por WhatsApp, al número +54 911 2455-4444, escribiendo la palabra “hola”. O consultar, en la pagina web oficial de la cámara nacional electoral, donde figura toda la información detallada.

image

Por teléfono: llamá al 0800-999-7237 y seguí las indicaciones para ingresar tu número de DNI y género. En segundos, recibirás la información sobre el lugar de votación.

llamá al y seguí las indicaciones para ingresar tu número de DNI y género. En segundos, recibirás la información sobre el lugar de votación. Por la app Mi Argentina: si tenés la identidad validada, solo debés ingresar a la app y seleccionar la opción “Dónde voto”.

En San Juan están habilitados 620.823 electores, distribuidos en 1.843 mesas y 241 establecimientos escolares. La jornada se desarrollará entre las 8 y las 18 horas.

Qué se vota

A nivel nacional se eligen 127 diputados y 24 senadores. En San Juan se renovarán tres bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente ocupadas por Walberto Allende, Fabiola Aubone y María de los Ángeles Moreno. Nueve listas competirán por esos lugares.

Transporte y clima

El Gobierno provincial confirmó que el transporte público no será gratuito. La Red Tulum funcionará con frecuencia de domingo.

image

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo presentará temperaturas más frescas, con una máxima de 21 grados y cielo algo nublado. No se prevén lluvias.

Veda electoral

La veda comenzó este viernes 24 a las 8 y se extenderá hasta el domingo 26 a las 21. Durante ese tiempo estará prohibido realizar actos de campaña, difundir encuestas, vender alcohol o portar distintivos partidarios.

Resultados

Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 21 horas. Para entonces se espera contar con cerca del 40% de los votos contabilizados. La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” permitirá seguir los datos en tiempo real.