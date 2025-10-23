Este es el nuevo número para consultar el padrón electoral por WhatsApp

Nombre y dirección de la escuela asignada para votar.

Número de mesa.

Número de orden.

Al recibir la información por WhatsApp, conserva la información en su teléfono celular. De esta forma se agilizará el proceso de votación del próximo domingo.

Otras formas de consultar el padrón electoral

Además de la opción por WhatsApp, la CNE mantiene habilitadas otras vías oficiales para verificar los datos del padrón electoral:

Por internet: ingresando al sitio oficial del Padrón. El formulario solicita el número de DNI, género, distrito y código de verificación.

Por teléfono: llamando al 0800-999-7237, donde se deberá informar el número de DNI y el género del votante.

Desde la app Mi Argentina: en la sección «Dónde voto». Para utilizar esta función, es necesario tener la identidad validada en la aplicación.

Verificar los datos con anticipación es clave para evitar inconvenientes el día de la elección. Además, el lugar de votación puede no coincidir con el usado en elecciones provinciales previas, por lo que se recomienda consultar el padrón incluso si se ha votado recientemente.

Por otro lado, recordemos que en las próximas elecciones debutará la Boleto Única Papel. A la espera de ello, el chatbot permite practicar dicho sistema de votación.