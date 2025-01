River juega ante la selección de México en el último partido de la pretemporada

Franco Armani, quien no jugó en Chile por una sobrecarga muscular, volverá al arco en lugar de Jeremías Ledesma. Milton Casco también se sumará al once inicial, ocupando el lugar de Fabricio Bustos, quien padece una sinovitis en la rodilla. Por su parte, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, recién incorporados, no tendrán minutos en este compromiso.

La Selección de México, dirigida por Javier Aguirre, llega con el ánimo en alto tras vencer 2-0 a Internacional en Porto Alegre con goles de Jorge Ruvalcaba y Erik Lira. El equipo azteca mostró solidez y buscará repetir su buena actuación frente a River en un Monumental que estará repleto.

Con este encuentro, el Monumental abre sus puertas para iniciar un año lleno de expectativas. River buscará afinar detalles, consolidar su plantel renovado y empezar con el pie derecho una temporada que lo tendrá compitiendo en múltiples frentes.