Video: un cumpleaños de 18 terminó con una brutal golpiza en Pocito

Fuentes policiales confirmaron a este diario que el episodio ocurrió durante el festejo de una joven, aunque la agresión se produjo en la calle. A raíz de la violenta situación y para evitar nuevos incidentes, personal policial decidió suspender la fiesta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos de la pelea y determinar responsabilidades.