Un cumpleaños de 18 años en Pocito terminó de la peor manera y quedó registrado en video. El hecho sucedió cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando un grupo de al menos 10 jóvenes, en su mayoría de 18 años, persiguió y golpeó a otro chico en la puerta del evento.
Video: un cumpleaños de 18 terminó con una brutal golpiza en Pocito
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando un grupo de jóvenes atacó a un chico en la puerta del evento. La fiesta fue suspendida por la Policía.