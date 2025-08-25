"
Video: un cumpleaños de 18 terminó con una brutal golpiza en Pocito

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando un grupo de jóvenes atacó a un chico en la puerta del evento. La fiesta fue suspendida por la Policía.

Un cumpleaños de 18 años en Pocito terminó de la peor manera y quedó registrado en video. El hecho sucedió cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando un grupo de al menos 10 jóvenes, en su mayoría de 18 años, persiguió y golpeó a otro chico en la puerta del evento.

Fuentes policiales confirmaron a este diario que el episodio ocurrió durante el festejo de una joven, aunque la agresión se produjo en la calle. A raíz de la violenta situación y para evitar nuevos incidentes, personal policial decidió suspender la fiesta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos de la pelea y determinar responsabilidades.

