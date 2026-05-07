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El empleo minero tiene 5369 puestos formales en la provincia

En la comparación interanual, la provincia mostró un crecimiento del 5,2%. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Subsecretaría de Desarrollo Minero.

San Juan vuelve a quedar entre las provincias clave del empleo minero argentino. Los datos más recientes indican que en enero de 2026 registró 5.369 puestos de trabajo mineros formales directos, una cifra que representa el 13,5% del empleo minero total del país. En la comparación interanual, la provincia mostró un crecimiento del 5,2%. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Subsecretaría de Desarrollo Minero, el desempeño sanjuanino se inscribe en un escenario nacional de estabilidad general, con diferencias marcadas entre provincias y rubros.

El informe nacional señala que el empleo minero formal directo en Argentina alcanzó en enero de 2026 un total de 39.698 puestos de trabajo. Ese nivel implicó una disminución interanual del 0,3% respecto a enero de 2025, lo que equivale a 136 puestos menos en el periodo. Con este volumen, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado registrado.

El mapa provincial explica por qué San Juan aparece destacada. En enero de 2026, el 82,0% del empleo minero fue explicado por siete provincias. Santa Cruz lideró con 8.835 puestos, seguida por Salta con 5.542; entre ambas concentraron el 36,2% del empleo minero total. En ese grupo de mayor incidencia se ubica San Juan con 5.369 puestos, dentro de la región Cuyo. En términos de evolución interanual, el informe indica que Catamarca (+23,4%) y San Juan (+5,2%) se contaron entre los mayores crecimientos, mientras que Salta (-8,0%), Jujuy (-3,2%) y Buenos Aires (-2,3%) registraron caídas.

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El informe también permite entender qué está pasando con el empleo minero en su composición. En enero de 2026, el rubro metalífero registró 12.811 puestos (32,3% del total) y mostró un incremento interanual del 3,9% (477 nuevos puestos), siendo el rubro que más empleo generó en términos absolutos. Le siguieron los servicios y actividades relacionadas con la minería con 8.828 puestos (22,2%) y una caída interanual del 4,3%; rocas de aplicación con 5.509 puestos (13,9%) y una baja del 5,9%; y litio con 5.408 puestos (13,6%) y una suba del 7,7% (387 nuevos puestos). Completan la distribución, minerales no metalíferos con 3.503 puestos (8,8%), producción de minerales combustibles con 2.054 (5,2%) y producción de minerales no clasificados previamente con 1.585 (4,0%).

Otro dato que suma una capa relevante al análisis es el del empleo femenino. En enero de 2026, el empleo minero femenino alcanzó 5.225 puestos, equivalentes al 13,2% del empleo minero total, con un incremento interanual del 3,1% (158 puestos adicionales). En contraste, el empleo masculino disminuyó un 0,8% interanual (294 puestos menos). Por rubros, metalíferos fue el que más mujeres ocupó con 1.756 puestos (33,6% del empleo minero femenino) y tuvo un crecimiento interanual femenino del 10,2% (162 nuevos puestos). En litio, el informe señala 1.121 puestos femeninos y una participación femenina del 20,7% dentro del rubro.

Finalmente, el reporte incorpora un indicador estructural que ayuda a leer la estabilidad del empleo junto con la organización del sector: en enero de 2026 se contabilizaron 998 empresas mineras, 55 menos que en enero de 2025 (-5,2% interanual), y se estima que la empresa minera promedio cuenta con 40 empleados. La distribución por rubro muestra que servicios mineros (33,1%) y rocas de aplicación (32,9%) concentran la mayor cantidad de firmas, mientras que metalíferos representa el 5,9% de las empresas pero explica el 32,3% del empleo. El informe agrega que 12 empresas concentran el 82% del empleo metalífero, y que en litio nueve empresas reúnen el 94% del empleo del rubro.

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