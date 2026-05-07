El empleo minero tiene 5369 puestos formales en la provincia

El informe también permite entender qué está pasando con el empleo minero en su composición. En enero de 2026, el rubro metalífero registró 12.811 puestos (32,3% del total) y mostró un incremento interanual del 3,9% (477 nuevos puestos), siendo el rubro que más empleo generó en términos absolutos. Le siguieron los servicios y actividades relacionadas con la minería con 8.828 puestos (22,2%) y una caída interanual del 4,3%; rocas de aplicación con 5.509 puestos (13,9%) y una baja del 5,9%; y litio con 5.408 puestos (13,6%) y una suba del 7,7% (387 nuevos puestos). Completan la distribución, minerales no metalíferos con 3.503 puestos (8,8%), producción de minerales combustibles con 2.054 (5,2%) y producción de minerales no clasificados previamente con 1.585 (4,0%).

Otro dato que suma una capa relevante al análisis es el del empleo femenino. En enero de 2026, el empleo minero femenino alcanzó 5.225 puestos, equivalentes al 13,2% del empleo minero total, con un incremento interanual del 3,1% (158 puestos adicionales). En contraste, el empleo masculino disminuyó un 0,8% interanual (294 puestos menos). Por rubros, metalíferos fue el que más mujeres ocupó con 1.756 puestos (33,6% del empleo minero femenino) y tuvo un crecimiento interanual femenino del 10,2% (162 nuevos puestos). En litio, el informe señala 1.121 puestos femeninos y una participación femenina del 20,7% dentro del rubro.

Finalmente, el reporte incorpora un indicador estructural que ayuda a leer la estabilidad del empleo junto con la organización del sector: en enero de 2026 se contabilizaron 998 empresas mineras, 55 menos que en enero de 2025 (-5,2% interanual), y se estima que la empresa minera promedio cuenta con 40 empleados. La distribución por rubro muestra que servicios mineros (33,1%) y rocas de aplicación (32,9%) concentran la mayor cantidad de firmas, mientras que metalíferos representa el 5,9% de las empresas pero explica el 32,3% del empleo. El informe agrega que 12 empresas concentran el 82% del empleo metalífero, y que en litio nueve empresas reúnen el 94% del empleo del rubro.