La actividad económica cayó 2,6% en febrero: los rubros más afectados

Sin embargo, estos avances no alcanzaron para compensar el deterioro en áreas clave del entramado productivo. La industria manufacturera sufrió una caída interanual de 8,7%, el comercio —mayorista y minorista— retrocedió 7% y el sector de electricidad, gas y agua bajó 6%. También se registraron descensos en la recaudación de impuestos netos de subsidios (-4,2%) y en la administración pública (-1,5%), rubros que explicaron buena parte del resultado negativo general.

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El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, interpretó el dato en línea con lo esperado: “El EMAE cayó fuerte en febrero y volvió a niveles de noviembre de 2025”, señaló, y atribuyó parte del retroceso al efecto estadístico tras la salida de una cosecha excepcionalmente alta.

Más allá del dato puntual, el trasfondo es una economía con tensiones estructurales. La reducción de días hábiles —dos menos que en febrero de 2025— y el impacto de un paro general también incidieron en la medición. Pero el problema central sigue siendo la debilidad de la demanda interna, que golpea especialmente a la industria y al comercio.

Los datos preliminares de marzo sugieren que la dinámica desigual se mantiene. Según la ADIMRA, la actividad metalúrgica cayó 4,1% interanual y acumula un retroceso de 6,9% en lo que va del año, con niveles de utilización de la capacidad instalada en mínimos de los últimos cuatro años.

En este contexto, el Gobierno apuesta a una recuperación en los próximos meses. Caputo proyecta un escenario optimista a partir del segundo trimestre: “Se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó. Entre las medidas recientes, el equipo económico avanzó en la reducción de encajes bancarios para estimular el crédito y reactivar el consumo.

El desafío, sin embargo, será sostener esa expectativa frente a indicadores que, por ahora, muestran una economía fragmentada, donde el impulso de sectores puntuales convive con una contracción persistente en el núcleo productivo.