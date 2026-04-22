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Milei anticipó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Se acabó la joda"

El Presidente se encuentra en el país de Benjamin Netanyahu por la Independencia israelí, pero este miércoles regresa al país y, al parecer, recargado.

Por estas horas, Javier Milei está cerrando su tercera gira oficial por Israel con una agenda cargada de gestos simbólicos y políticos de alto impacto. No obstante, el primer mandatario argentino no se olvidó de sus tan queridas redes sociales y tuiteó con el fin de informar el envío de la reforma electoral al Congreso.

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso", comenzó indicando en X, en lo que también significará la jornada en que retornará al país.

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Seguidamente, el Presidente dio los puntos destacados del nuevo proyecto libertario: "Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre", continuó.

Y cerró su mensaje: "Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!".

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