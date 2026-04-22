Milei anticipó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Se acabó la joda"

Seguidamente, el Presidente dio los puntos destacados del nuevo proyecto libertario: "Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre", continuó.

Y cerró su mensaje: "Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!".