Por estas horas, Javier Milei está cerrando su tercera gira oficial por Israel con una agenda cargada de gestos simbólicos y políticos de alto impacto. No obstante, el primer mandatario argentino no se olvidó de sus tan queridas redes sociales y tuiteó con el fin de informar el envío de la reforma electoral al Congreso.
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Milei anticipó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Se acabó la joda"
El Presidente se encuentra en el país de Benjamin Netanyahu por la Independencia israelí, pero este miércoles regresa al país y, al parecer, recargado.