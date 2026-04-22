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Reino Unido prohíbe la venta de tabaco a quienes nacieron a partir de 2009

Una reforma histórica que endurece también el control del vapeo y amplía los espacios sin humo.

La Ley de Tabaco y Vapeo en el Reino Unido culminó su extenso proceso legislativo en el Parlamento este martes, aguardando ahora la sanción real en los días venideros. Esta normativa prohibirá de manera permanente la compra de cigarrillos a aquellos que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009.

El aspecto central de esta reforma, que se ha buscado desde 2024, es un cambio estructural, ya que no establece una edad mínima fija, sino que introduce una barrera generacional, con el fin de que, a largo plazo, el consumo de tabaco vaya desapareciendo.

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Con esta medida, el Gobierno británico pretende reducir drásticamente el impacto sanitario y económico del tabaquismo, que es una de las principales causas de muerte evitable en el país.

"Es un momento histórico para la salud de la nación", subrayó el secretario de Sanidad, Wes Streeting, quien celebró que "los niños en el Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de una vida de adicción y daños", según lo publicado por The Guardian. El ministro también defendió la lógica preventiva de la normativa: "La prevención es mejor que la cura. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema sanitario y construirá un Reino Unido más saludable".

En cuanto a las cifras del tabaquismo, fumar causa anualmente alrededor de 400.000 ingresos hospitalarios y 64.000 fallecimientos, además del costo que representa para el sistema sanitario en tratamientos de enfermedades relacionadas, como el cáncer o patologías cardiovasculares, según reportaron medios locales.

El Gobierno británico estima que el impacto económico total, que incluye la pérdida de productividad, supera los 20.000 millones de libras anuales.

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