Uriel y Gonzalo: dos familias marcharon juntas y reclamaron cambios en la ley

También recordó el vínculo de su hijo con sus compañeros y se refirió a las imágenes de la pelea que derivó en su muerte. Según su interpretación, Uriel habría salido a defender a su hermano mellizo cuando comenzó el enfrentamiento. “Estoy seguro que lo ha hecho por eso”, sostuvo.

El reclamo para que las familias puedan ser querellantes

Uno de los principales planteos de Ríos apunta a la posibilidad de que la familia pueda intervenir formalmente en el expediente como querellante, es decir, participar en el proceso judicial junto con la fiscalía en representación de la víctima.

El hombre manifestó su preocupación porque, según contó, el abogado de la familia no pudo participar de las audiencias realizadas durante la tarde. Por eso, reclamó que avance el tratamiento de una nueva normativa que permita a los familiares contar con más herramientas para defender sus derechos dentro de las causas.

“Yo a mi hijo no lo voy a ver más, pero yo quiero lograr que esto salga, se apruebe y se use”, afirmó. Y agregó que espera que la eventual modificación legal también sirva para prevenir otros hechos: “Si hay otra vez algo, que se use y sirva para ejemplo de los malvivientes que andan en la calle haciendo daño”.

Ríos también se refirió a la situación de uno de los adolescentes investigados por el crimen de su hijo, quien recuperó la libertad. Según explicó, a partir de las imágenes incorporadas a la causa, la familia considera que ese joven no sería quien habría causado la herida mortal y apunta al otro adolescente que se entregó inicialmente.

Se trata de la interpretación de los familiares y no de una conclusión judicial definitiva. La investigación continúa y será la Justicia la que deberá establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, el padre de Uriel volvió a plantear la posibilidad de que haya participado un tercer involucrado, mayor de edad. Aseguró que, hasta el momento, la familia no recibió información concreta sobre avances en esa línea.

Los familiares también buscan que la causa sea investigada bajo la figura de homicidio simple, en lugar de homicidio en riña, por las diferencias en las penas previstas para ambos delitos. Ese planteo forma parte de sus reclamos ante la Justicia.

Dos crímenes que mantienen en vilo a sus familias

Uriel Ríos, de 17 años, murió tras ser apuñalado durante una pelea en un festejo por el Día del Estudiante realizado en una finca de Pocito. Su hermano mellizo también resultó herido en el enfrentamiento.

Por su parte, Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, fue asesinado de un disparo el 14 de septiembre en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. En esa causa, una adolescente de 16 años, señalada por la familia del joven, quedó imputada y bajo custodia del Estado. La responsabilidad penal deberá determinarse en el ámbito judicial.

Durante la movilización, los familiares mostraron carteles con sus reclamos y recibieron la bendición del padre Martín Nacusi, quien salió de la Catedral para acercarse y brindarles unas palabras de consuelo.

Entre abrazos, lágrimas y pedidos de respuestas, las dos familias volvieron a hacer visible su dolor. Para Javier Ríos, el acompañamiento de quienes se sumaron a la marcha también representa una fuerza para continuar: “Yo creo que también es porque esto ya es una causa que nos involucra a todos”.