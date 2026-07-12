Las cifras de víctimas fatales por el doble terremoto aumentó a 4.333

El Gobierno mantiene desplegados equipos de rescate, maquinaria pesada y personal especializado para continuar con la búsqueda de víctimas entre los edificios derrumbados.

Casi 18 mil personas siguen sin vivienda

El impacto del desastre también se refleja en la crisis habitacional. De acuerdo con el balance oficial:

17.907 personas quedaron sin vivienda.

86.794 familias recibieron asistencia humanitaria.

18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios.

Las autoridades indicaron que la prioridad sigue siendo garantizar refugio, alimentos, agua potable y atención médica para los damnificados.

Más de 1.200 réplicas tras el doble sismo

Desde el 24 de junio, cuando se registraron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela sufrió 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad ocurrida este mismo sábado.

El informe oficial también señala que:

856 edificios sufrieron daños.

190 construcciones colapsaron por completo.

Se distribuyeron 9.766 toneladas de alimentos.

Se entregaron 13,9 millones de litros de agua potable.

Además, el operativo de emergencia continúa ampliándose con 31.837 efectivos militares y de seguridad desplegados y 30.197 voluntarios colaborando en las tareas de asistencia.

La emergencia humanitaria continúa

El doble terremoto ocurrido el 24 de junio provocó una de las peores emergencias humanitarias de la historia reciente de Venezuela. A medida que avanzan las tareas de rescate, el número de víctimas continúa creciendo y miles de familias permanecen sin poder regresar a sus hogares.

La respuesta incluye el trabajo coordinado de organismos estatales y equipos internacionales de asistencia. Sin embargo, el Gobierno venezolano todavía no informó una estimación oficial de los daños económicos ni presentó un cronograma para la reconstrucción de las viviendas e infraestructura destruidas por los sismos.