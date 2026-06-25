La motociclista que resultó gravemente herida en el siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche sobre Ruta 270, frente al barrio Niquizanga, en Caucete, permanece internada en el Hospital Guillermo Rawson luego de haber sido sometida a una compleja intervención quirúrgica de más de cuatro horas.
Continúa grave la motociclista del choque en Caucete: fue sometida a una compleja cirugía
La mujer que protagonizó el fuerte choque entre una moto y un auto sobre Ruta 270 fue sometida a una cirugía de más de cuatro horas. Le amputaron un dedo, sufrió múltiples fracturas y continúa internada en el Hospital Rawson.