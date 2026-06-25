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Continúa grave la motociclista del choque en Caucete: fue sometida a una compleja cirugía

La mujer que protagonizó el fuerte choque entre una moto y un auto sobre Ruta 270 fue sometida a una cirugía de más de cuatro horas. Le amputaron un dedo, sufrió múltiples fracturas y continúa internada en el Hospital Rawson.

La motociclista que resultó gravemente herida en el siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche sobre Ruta 270, frente al barrio Niquizanga, en Caucete, permanece internada en el Hospital Guillermo Rawson luego de haber sido sometida a una compleja intervención quirúrgica de más de cuatro horas.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, la víctima, identificada como María Zalazar, sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del fuerte impacto entre la moto de 110 cc que conducía y un automóvil.

Durante la cirugía, el equipo médico debió amputarle un dedo de la mano izquierda debido a la gravedad de las heridas. Además, los profesionales realizaron un injerto de piel para tratar las importantes lesiones que presentaba en una de sus piernas.

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A ese cuadro se suman fracturas de fémur, tibia y peroné en la misma extremidad, lesiones que demandarán un prolongado proceso de recuperación y futuras intervenciones médicas.

De acuerdo con las últimas novedades, la paciente evoluciona favorablemente, aunque continúa bajo estricta observación médica y las próximas horas serán determinantes para evaluar su evolución y definir los pasos del tratamiento.

El siniestro ocurrió el miércoles por la noche por causas que todavía son materia de investigación. En el lugar trabajó personal policial y peritos de la UFI Delitos Especiales, que buscan reconstruir la mecánica del choque y establecer las responsabilidades de los involucrados.

En ese marco, el conductor del automóvil fue sometido a los exámenes toxicológicos de rigor y, hasta el momento, permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial.

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