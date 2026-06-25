Viajaba hacia San Juan con más de 2 kilos de cocaína ocultos: fue detenida

El control fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó". Durante la inspección de los pasajeros, los uniformados detectaron que una mujer presentaba bultos inusuales en la zona del abdomen, ocultos debajo de su ropa.

Ante esa situación y con intervención de la Justicia Federal, la pasajera descendió del colectivo para una requisa realizada por personal femenino. Allí se comprobó que llevaba cuatro paquetes rectangulares adosados al cuerpo.