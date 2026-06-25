Un operativo de Gendarmería Nacional permitió interceptar un cargamento de cocaína que tenía como destino la provincia de San Juan. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes, donde una mujer fue detenida cuando viajaba en un colectivo de larga distancia que había salido de Puerto Iguazú.
Viajaba hacia San Juan con más de 2 kilos de cocaína ocultos: fue detenida
Una mujer fue detenida en Corrientes cuando viajaba en un colectivo de larga distancia con 2,096 kilos de cocaína ocultos entre sus prendas. El micro había partido desde Puerto Iguazú y tenía como destino final la provincia de San Juan.