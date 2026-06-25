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Viajaba hacia San Juan con más de 2 kilos de cocaína ocultos: fue detenida

Una mujer fue detenida en Corrientes cuando viajaba en un colectivo de larga distancia con 2,096 kilos de cocaína ocultos entre sus prendas. El micro había partido desde Puerto Iguazú y tenía como destino final la provincia de San Juan.

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió interceptar un cargamento de cocaína que tenía como destino la provincia de San Juan. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes, donde una mujer fue detenida cuando viajaba en un colectivo de larga distancia que había salido de Puerto Iguazú.

El control fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó". Durante la inspección de los pasajeros, los uniformados detectaron que una mujer presentaba bultos inusuales en la zona del abdomen, ocultos debajo de su ropa.

Ante esa situación y con intervención de la Justicia Federal, la pasajera descendió del colectivo para una requisa realizada por personal femenino. Allí se comprobó que llevaba cuatro paquetes rectangulares adosados al cuerpo.

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Las pruebas de campo realizadas por personal de Criminalística confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos y 96 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal de Corrientes y la Fiscalía Federal interviniente, el estupefaciente fue secuestrado y la mujer quedó detenida e incomunicada, mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga y su destino final en San Juan.

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