Una falla mecánica provocó el incendio de un vehículo en Rivadavia

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 27 años y el siniestro se habría originado a raíz de una falla mecánica en el motor. A causa del incendio, una mujer de 25 años y su hijo de 8 meses resultaron heridos al impactar contra el torpedo del rodado.

Personal de Emergencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a la madre y al menor al Hospital Marcial Quiroga. Allí, se le diagnosticó a la mujer quemaduras superficiales en el rostro y el cuero cabelludo, mientras que el bebé presentó un corte en la frente. Ambos quedaron en observación, fuera de peligro.