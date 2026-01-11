El incendio de un auto, durante la madrugada del domingo en Rivadavia, dejó como saldo a una mujer y a su hijo menor de edad con lesiones leves. El hecho se produjo sobre avenida Ignacio de la Roza, cuando un automóvil marca Ford, modelo Escort, se incendió mientras circulaba por la zona.
Una falla mecánica provocó el incendio de un vehículo en Rivadavia
Una mujer de 25 años y su hijo de 8 meses sufrieron heridas. Ambos fueron asisitidos en el hospital Marcial Quiroga y están fuera de peligro.