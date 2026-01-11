"
Una falla mecánica provocó el incendio de un vehículo en Rivadavia

Una mujer de 25 años y su hijo de 8 meses sufrieron heridas. Ambos fueron asisitidos en el hospital Marcial Quiroga y están fuera de peligro.

El incendio de un auto, durante la madrugada del domingo en Rivadavia, dejó como saldo a una mujer y a su hijo menor de edad con lesiones leves. El hecho se produjo sobre avenida Ignacio de la Roza, cuando un automóvil marca Ford, modelo Escort, se incendió mientras circulaba por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 27 años y el siniestro se habría originado a raíz de una falla mecánica en el motor. A causa del incendio, una mujer de 25 años y su hijo de 8 meses resultaron heridos al impactar contra el torpedo del rodado.

Personal de Emergencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a la madre y al menor al Hospital Marcial Quiroga. Allí, se le diagnosticó a la mujer quemaduras superficiales en el rostro y el cuero cabelludo, mientras que el bebé presentó un corte en la frente. Ambos quedaron en observación, fuera de peligro.

