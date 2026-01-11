Argentina 7 campeón del  Súper Seven de Mar del Plata 2026

El equipo nacional abrió la jornada con una contundente victoria ante Brasil por 43 a 0 en el último partido de la fase de grupos y con tries de Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (2), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. Las conversiones fueron de De Haro (2), Santiago Vera Feld y Eliseo Morales.
Luego, en semifinales, el rival fue el combinado Newbery 7s y el triunfo fue por 38 a 12 con tries de Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2), Morales y Gregorio Pérez Pardo. Los que sumaron conversiones fueron Santiago Álvarez, Luciano González (2) y Vera Feld.
La definición, lógica, fue ante Uruguay que le había ganado en semis a Mar del Plata por 26 a 22. El triunfo argentino fue por 33 a 0 con tries del tucumano Arrieta, Moneta, Lucho González (2) y Sebastián Dubuc. Los goles fueron de Arrieta, De Haro, González.
Las posiciones finales del Súper Seven de Mar del Plata
- 7mo. puesto: CURDA 24 - Brasil 7
- 5to. puesto (Copa de Plata): Choiques 19 - Nordeste 14
- 3er. puesto: Newbery 7s 7 - Mar del Plata 5
- Final (Copa de Oro): Argentina 7 33 - Uruguay 0