Argentina 7 campeón del  Súper Seven de Mar del Plata 2026

El equipo nacional abrió la jornada con una contundente victoria ante Brasil por 43 a 0 en el último partido de la fase de grupos y con tries de Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (2), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. Las conversiones fueron de De Haro (2), Santiago Vera Feld y Eliseo Morales.

Luego, en semifinales, el rival fue el combinado Newbery 7s y el triunfo fue por 38 a 12 con tries de Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2), Morales y Gregorio Pérez Pardo. Los que sumaron conversiones fueron Santiago Álvarez, Luciano González (2) y Vera Feld.

La definición, lógica, fue ante Uruguay que le había ganado en semis a Mar del Plata por 26 a 22. El triunfo argentino fue por 33 a 0 con tries del tucumano Arrieta, Moneta, Lucho González (2) y Sebastián Dubuc. Los goles fueron de Arrieta, De Haro, González.

Las posiciones finales del Súper Seven de Mar del Plata