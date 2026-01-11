Cómo desconectar y descansar en vacaciones

En ese sentido, explicaron que el hecho de tomarse vacaciones “permite descansar, cortar con la rutina, reponer fuerzas y desconectar del trabajo”, aunque a veces se vea afectado por el uso de la tecnología y la carga de responsabilidades.

"El tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal muchas veces se complica por la carga de responsabilidades y la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino allí donde uno vaya y a toda hora.

Frente a las dificultades para afrontar de lleno las vacaciones, desde Randstad realizaron un top con las ocho recomendaciones “clave” para “desconectar del trabajo y disfrutar del tiempo de ocio”.

Organizar las vacaciones con tiempo: fijar fechas claras y comunicarlas ante el equipo con antelación, para garantizar la libertad de las responsabilidades.

fijar fechas claras y comunicarlas ante el equipo con antelación, para garantizar la libertad de las responsabilidades. Silenciar notificaciones y correos: configurar respuestas automáticas en los correos electrónicos y reducir el acceso a aplicaciones laborales, fijando horarios específicos para chequear si hay alguna urgencia.

configurar respuestas automáticas en los correos electrónicos y reducir el acceso a aplicaciones laborales, fijando horarios específicos para chequear si hay alguna urgencia. Fijar límites digitales: dedicar momentos específicos para chequear el teléfono y buscar tener más tiempo de actividades sin pantallas.

dedicar momentos específicos para chequear el teléfono y buscar tener más tiempo de actividades sin pantallas. Delegar con anticipación: asegurase que las tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones, para que nada interrumpa el descanso.

asegurase que las tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones, para que nada interrumpa el descanso. Enfocar la atención en el presente: practicar ejercicios simples de meditación o de atención plena para conectar con el “aquí y ahora”, y evitar que la cabeza lleve de vuelta al trabajo.

practicar ejercicios simples de meditación o de atención plena para conectar con el “aquí y ahora”, y evitar que la cabeza lleve de vuelta al trabajo. Reforzar el contacto con la naturaleza: exprimir los lugares con mucha naturaleza, para poder relajar y conectar con el entorno.

exprimir los lugares con mucha naturaleza, para poder relajar y conectar con el entorno. Desenchufar dispositivos fuera de horario: poner el celular en modo avión o apagarlo durante momentos de esparcimiento, con el objetivo de que nada interrumpe el descanso y disfrute.

poner el celular en modo avión o apagarlo durante momentos de esparcimiento, con el objetivo de que nada interrumpe el descanso y disfrute. Explorar nuevas experiencias: por último, aprovechar las vacaciones para realizar actividades diferentes a las de la rutina habitual, para renovar la energía y encontrar nuevas cosas que disfrutar.

“Tomar vacaciones de manera consciente, alejándose de la cultura de hiperconectividad, es un paso importante para construir una relación más equilibrada entre la vida personal y profesional. Practicar un deporte nuevo, aprender un hobbie, visitar un lugar desconocido o cualquier cosa diferente a la rutina cotidiana ayuda a tener un descanso más reparador. A cada persona le funciona algo distinto, lo importante es descubrir esas cosas que generan placer y durante el período de descanso encontrar la manera de desconectar del trabajo”, manifestaron desde la compañía de talento global.