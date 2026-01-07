Alarmante incendio en barrio SMATA: el rápido accionar evitó una tragedia

Como resultado del siniestro, no se registraron heridos ni víctimas fatales, aunque sí se produjeron importantes daños materiales, principalmente en el sector donde se encontraba el vehículo. De manera preventiva, el tránsito fue restringido en la zona mientras se desarrollaban las tareas de control y enfriamiento.

image

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 27ª, personal de Bomberos y también Naturgy, debido a la necesidad de asegurar las instalaciones. De forma preliminar, se indicó que el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas exactas continúan bajo análisis.

Vecinos del barrio destacaron el desempeño de las autoridades y la rapidez con la que actuaron los equipos de emergencia, lo que permitió que la situación fuera contenida sin consecuencias personales.

Otro incendio en Albardón

Un episodio similar se registró durante la madrugada de este martes en el departamento Albardón, donde una vivienda ubicada sobre calle Uruguay fue afectada por un incendio que también demandó la intervención de Bomberos.

image

De acuerdo a fuentes del caso, el siniestro ocurrió entre la 1:30 y las 2:30, y habría tenido su origen en un posible cortocircuito en una instalación eléctrica. Un llamado al 911 alertó a personal de la Comisaría 18ª, que dio aviso inmediato a Bomberos.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y los ocupantes de la vivienda fueron evacuados de manera preventiva, sin que se registraran lesiones. No obstante, las llamas provocaron daños materiales de consideración en al menos dos ambientes de la propiedad.