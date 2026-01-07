Alarmante incendio en barrio SMATA: el rápido accionar evitó una tragedia
Un incendio de gran magnitud se desató en una vivienda del barrio SMATA, en Capital, y generó momentos de tensión durante la noche del martes. Bomberos lograron contener el fuego y evitar que se propagara a casas linderas. No hubo heridos.
Una situación de alarma y conmoción se vivió este martes por la noche en el barrio SMATA, en Capital, cuando una vivienda ubicada sobre calle Dominguito, a la altura del pasaje Dominguito, fue afectada por un incendio de importantes dimensiones. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y pudieron verse desde distintos puntos de la zona.
Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo pasadas las 22 horas y se habría iniciado en un automóvil que se encontraba dentro del garaje de la vivienda. El fuego se propagó con rapidez hacia otros sectores del inmueble, lo que generó temor entre los vecinos, algunos de los cuales aseguraron haber escuchado explosiones mientras las llamas salían del interior de la casa.
Ante la gravedad del episodio, varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo. Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, se logró evitar que el incendio se extendiera a las viviendas linderas, lo que podría haber derivado en consecuencias mayores.
Como resultado del siniestro, no se registraron heridos ni víctimas fatales, aunque sí se produjeron importantes daños materiales, principalmente en el sector donde se encontraba el vehículo. De manera preventiva, el tránsito fue restringido en la zona mientras se desarrollaban las tareas de control y enfriamiento.
En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 27ª, personal de Bomberos y también Naturgy, debido a la necesidad de asegurar las instalaciones. De forma preliminar, se indicó que el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas exactas continúan bajo análisis.
Vecinos del barrio destacaron el desempeño de las autoridades y la rapidez con la que actuaron los equipos de emergencia, lo que permitió que la situación fuera contenida sin consecuencias personales.
Otro incendio en Albardón
Un episodio similar se registró durante la madrugada de este martes en el departamento Albardón, donde una vivienda ubicada sobre calle Uruguay fue afectada por un incendio que también demandó la intervención de Bomberos.
De acuerdo a fuentes del caso, el siniestro ocurrió entre la 1:30 y las 2:30, y habría tenido su origen en un posible cortocircuito en una instalación eléctrica. Un llamado al 911 alertó a personal de la Comisaría 18ª, que dio aviso inmediato a Bomberos.
Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y los ocupantes de la vivienda fueron evacuados de manera preventiva, sin que se registraran lesiones. No obstante, las llamas provocaron daños materiales de consideración en al menos dos ambientes de la propiedad.