Se incendió un geriátrico y dejó dos personas fallecidas

La intensidad de las llamas obligó a evacuar de manera inmediata a los residentes y al personal del geriátrico, mientras se coordinaba el traslado de los heridos a distintos centros de salud de la ciudad. Ante la llegada masiva de pacientes, el Hospital Municipal “Héctor M. Cura” se declaró en estado de emergencia.

Entre los lesionados se encuentran adultos mayores, trabajadores de la residencia y tres bomberos que resultaron afectados durante las tareas de rescate. De acuerdo con información oficial, uno de los bomberos permanece internado en terapia intensiva debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono.

El intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, se hizo presente en el lugar y sostuvo que “no tenemos los informes de lo que sucedió, es muy prematuro”.

También participaron del operativo el jefe de Defensa Civil municipal, Adrián Guevara; el subsecretario de Salud y director del hospital, Fernando Alí; la jefa de Emergencias, Jorgelina Montenegro; y el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas.

Las autoridades solicitaron a los familiares de los residentes que se acercaran al Hospital Municipal para recibir información. Al respecto, Allí explicó: “Los nombres y los datos de esos pacientes van a poder solicitarlos al 440800 interno 9. Ahí se les indicará dónde está internado su familiar”.

El operativo incluyó el trabajo de al menos siete dotaciones de Bomberos Voluntarios y un intenso despliegue sanitario. Los pacientes fueron clasificados según la gravedad de su estado y derivados al Hospital Municipal, la Clínica Cemeda y la Clínica María Auxiliadora.

Según el parte oficial, los pacientes fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales:

Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.

Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, confirmó: “Al momento tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, cuyas identidades aún no fueron establecidas. Policía Científica está trabajando en el lugar”.