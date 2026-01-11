Se define la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid

El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, dejó en el camino al equipo de Diego Simeone con un ajustado 2-1, gracias a los tantos de Federico Valverde y Rodrygo.

El último cruce entre ambos gigantes fue el 26 de octubre por la décima fecha de LaLiga, cuando el Merengue se impuso 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, luego del empate parcial de Fermín López.

Además, la final de la Supercopa pasada quedó en manos del Barcelona, que goleó 5-2 y levantó el trofeo.

Las formaciones probables de Barcelona y Real Madrid, por la Supercopa de España

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran o Lewandowski; Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé o Gonzalo y Vinícius. DT: Xabi Alonso.

A qué hora y cómo ver en vivo el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, por la Supercopa de España

El partido comenzará a las 16 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por el canal 116 de Flow.