Operativos y allanamientos: fauna protegida, gallos de riña y objetos robados

Además, la Policía secuestró 19 jaulas, un transportín, un rollo de tela olímpica y dos reflectores que figuraban como robados en una denuncia radicada en Comisaría 9ª, por lo que se actuó conforme el artículo 239 del Código Procesal Penal.

Todos los animales fueron trasladados para su recuperación y quedaron a resguardo de las autoridades ambientales.

El segundo procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle La Paz s/n, en Albardón, donde una investigación señalaba la posible crianza de gallos de riña. El propietario, Juan José Muñoz, de 48 años, autorizó el ingreso de los uniformados y reconoció la tenencia de las aves.

En el fondo del terreno los policías encontraron 13 gallos de riña alojados en instalaciones precarias de caña y hierro, en condiciones calificadas como “regulares e insalubres”. También secuestraron 12 jaulas adicionales.

Muñoz no contaba con la documentación obligatoria emitida por SENASA, por lo que quedó formalmente vinculado a la causa. Las aves fueron retiradas del lugar y trasladadas a un espacio de recuperación.

Ambos operativos formaron parte de controles destinados a combatir la tenencia irregular de fauna silvestre y a prevenir delitos vinculados al maltrato animal, la riña clandestina y la sustracción de bienes rurales. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las responsabilidades penales.