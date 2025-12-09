Operativos y allanamientos: fauna protegida, gallos de riña y objetos robados
Allanamientos en Caucete y Albardón revelaron fauna silvestre en cautiverio, gallos de riña y elementos robados. Dos personas quedaron vinculadas a causas por tenencia ilegal y delitos rurales.
Dos procedimientos efectuados por personal de las Unidades Rurales Nº 2 y Nº 4 revelaron un amplio escenario de maltrato animal y delitos rurales en Caucete y Albardón. Los operativos, ordenados por los Juzgados de Paz de ambos departamentos, permitieron rescatar especies autóctonas, un lagarto en cautiverio extremo, gallos usados para riña y hasta elementos denunciados como robados.
El primer allanamiento se concretó en una vivienda de Villa Etelvina, Caucete, habitada por Daniela Verónica Morán, de 49 años. Allí, los efectivos hallaron un verdadero núcleo de fauna retenida de manera ilegal.
En la inspección encontraron un lagarto rojo que permanecía encadenado a un poste, junto al sector donde se mantenían varias aves autóctonas. Entre ellas, un benteveo, una diuca, un boquense y un loro barranquero, todas especies cuya tenencia está prohibida sin la documentación correspondiente.
Además, la Policía secuestró 19 jaulas, un transportín, un rollo de tela olímpica y dos reflectores que figuraban como robados en una denuncia radicada en Comisaría 9ª, por lo que se actuó conforme el artículo 239 del Código Procesal Penal.
Todos los animales fueron trasladados para su recuperación y quedaron a resguardo de las autoridades ambientales.
El segundo procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle La Paz s/n, en Albardón, donde una investigación señalaba la posible crianza de gallos de riña. El propietario, Juan José Muñoz, de 48 años, autorizó el ingreso de los uniformados y reconoció la tenencia de las aves.
En el fondo del terreno los policías encontraron 13 gallos de riña alojados en instalaciones precarias de caña y hierro, en condiciones calificadas como “regulares e insalubres”. También secuestraron 12 jaulas adicionales.
Muñoz no contaba con la documentación obligatoria emitida por SENASA, por lo que quedó formalmente vinculado a la causa. Las aves fueron retiradas del lugar y trasladadas a un espacio de recuperación.
Ambos operativos formaron parte de controles destinados a combatir la tenencia irregular de fauna silvestre y a prevenir delitos vinculados al maltrato animal, la riña clandestina y la sustracción de bienes rurales. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las responsabilidades penales.