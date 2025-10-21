Un pastor evangélico fue detenido tras amenazar con un arma a varias personas

El acusado, identificado como Armando Acosta, habría protagonizado una violenta discusión cuyos motivos aún se investigan. En medio de la situación, según testigos, extrajo un arma y apuntó a los presentes, generando momentos de tensión y temor entre las familias que disfrutaban de la jornada en el predio.

image

Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la UFI Genérica, dirigida por el fiscal Alejandro Mattar. Personal de la Brigada Policial, a cargo del subcomisario Gómez, realizó un allanamiento en el barrio Lemos, donde lograron secuestrar un arma calibre .22 que el hombre guardaba dentro de un automóvil Chevrolet color bordo.