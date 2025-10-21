Un grave episodio de violencia tuvo lugar durante el fin de semana en el camping AATRAC, ubicado en el departamento Pocito, cuando un pastor evangélico de 48 años fue denunciado por amenazar con un arma de fuego a varias personas que se encontraban en el lugar.
Un pastor evangélico fue detenido tras amenazar con un arma a varias personas
El hombre, identificado como Armando Acosta, fue arrestado luego de un operativo policial. Secuestraron un arma calibre 22, pistolas neumáticas y cartuchos de distinto calibre.