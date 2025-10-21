"
Un pastor evangélico fue detenido tras amenazar con un arma a varias personas

El hombre, identificado como Armando Acosta, fue arrestado luego de un operativo policial. Secuestraron un arma calibre 22, pistolas neumáticas y cartuchos de distinto calibre.

Un grave episodio de violencia tuvo lugar durante el fin de semana en el camping AATRAC, ubicado en el departamento Pocito, cuando un pastor evangélico de 48 años fue denunciado por amenazar con un arma de fuego a varias personas que se encontraban en el lugar.

El acusado, identificado como Armando Acosta, habría protagonizado una violenta discusión cuyos motivos aún se investigan. En medio de la situación, según testigos, extrajo un arma y apuntó a los presentes, generando momentos de tensión y temor entre las familias que disfrutaban de la jornada en el predio.

image

Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la UFI Genérica, dirigida por el fiscal Alejandro Mattar. Personal de la Brigada Policial, a cargo del subcomisario Gómez, realizó un allanamiento en el barrio Lemos, donde lograron secuestrar un arma calibre .22 que el hombre guardaba dentro de un automóvil Chevrolet color bordo.

image

Además, durante el procedimiento los uniformados incautaron dos pistolas de acción neumática —una negra y otra marca C3—, junto con diez cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa.

Acosta fue detenido y trasladado a la Comisaría 6ª, donde permanece alojado mientras avanza la investigación por amenazas agravadas con uso de arma de fuego.

El Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar el contexto del hecho, que causó conmoción entre los vecinos de Pocito por tratarse de un referente religioso de la zona.

