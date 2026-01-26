Un hombre sufrió graves lesiones e investigan un presunto linchamiento

En el plano judicial, el caso fue dividido en dos investigaciones paralelas. Por un lado, se abrió una causa en Flagrancia, vinculada a un hecho que habría cometido González y que es materia de análisis judicial. En paralelo, la investigación por las lesiones sufridas quedó a cargo de la UFI Genérica.

Respecto a esta última causa, fuentes judiciales indicaron que el principal objetivo es determinar quién o quiénes fueron los responsables de la golpiza, ya que hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas por el ataque.

Lo que sí trascendió es que el episodio ocurrió en el barrio Sierras de Marquesado y que un grupo de personas habría realizado una aprehensión civil del hombre, para luego agredirlo violentamente, en circunstancias que aún se investigan.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona y volvió a poner en foco situaciones de violencia colectiva y justicia por mano propia, mientras la víctima continúa internada en el hospital central de Capital, con pronóstico reservado y bajo seguimiento médico permanente.

La investigación continúa y no se descarta que en las próximas horas se produzcan novedades judiciales, a partir de testimonios y otras medidas dispuestas por la fiscalía.