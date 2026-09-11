Fuerte choque entre dos autos: ambos terminaron sobre la vereda

Como consecuencia del choque, que aparentemente fue por alta velocidad, tres personas fueron trasladadas al hospital. Según confirmaron, las lesiones que no revestirían riesgo de vida.

A raíz del accidente, el tramo de República del Líbano comprendido entre Sargento Acosta y Fray Justo Santa María de Oro permanece cortado desde aproximadamente las 7, mientras se realizaban las tareas de asistencia y se trabajaba para determinar las circunstancias exactas del siniestro.