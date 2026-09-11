Un fuerte accidente de tránsito se registró pasadas las 7 de la mañana en el límite entre los departamentos de Rivadavia y Rawson. El siniestro ocurrió sobre calle República del Líbano y Sargento Acosta. Según las primeras informaciones, un auto Nissan circulaba en dirección este-oeste cuando, al llegar a la intersección, impacto por un Peugeot 206.
San Juan 8 > CHOQUE
Fuerte choque entre dos autos: ambos terminaron sobre la vereda
El violento impacto ocurrió en calle Acosta y República del Líbano. Tres personas debieron ser trasladadas al hospital.